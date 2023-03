No aniversário de Glauber Rocha, Cine Metha terá sessão gratuita de 'A idade da terra'

Se estivesse vivo, Glauber Rocha completaria 84 anos nesta terça-feira (14). Para comemorar a data, o Cine Metha fará uma exibição gratuita de “A idade da terra”, último longa-metragem do cineasta baiano, lançado em 1980 e definido por Michelangelo Antonioni como “uma lição de cinema moderno”. A sessão acontece às 20h, com retirada de ingressos a partir das 18h, limitado a um par por pessoa.

Centro de polêmica no Festival de Veneza de 1980, onde concorria ao prêmio principal, o filme tem Tarcísio Meira e Antônio Pitanga no elenco e carrega um tom profético e religioso. Quatro versões de Cristo, um negro, um guerreiro, um pecador e um conquistador português, apresentam um retrato do cenário político e cultural do Brasil no final dos anos 70, em uma narrativa marcada pelo experimentalismo.

A exibição ganha um toque especial por ser realizada no cinema que carrega o nome do cineasta. Para Cláudio Marques, sócio do Cine Metha - Glauber Rocha, a manutenção da homenagem torna-se ainda mais importante no momento atual, marcado pela “resistência das salas de cinema pelo mundo”.

“Devemos buscar ver e rever os filmes de Glauber em boas condições. São filmes grandiosos de cinema, para o cinema. ‘A idade da terra’ torna-se espécie de síntese da inquietação glauberiana quanto aos rumos do cinema. Com o filme, Glauber radicaliza e aponta para novas possibilidades cinematográficas. Tenho a sensação de que sempre será um filme do futuro, jamais do passado”, declara Cláudio.