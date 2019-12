No Bahia, Jádson reencontra três ex-companheiros de clube

É comum se ouvir no meio do futebol que um rebaixamento mancha o currículo. Seja de atletas, treinadores ou direção. Ter uma queda na carreira é motivo de preocupação, assim como não tê-las é motivo de orgulho.

Último reforço a ser oficializado pelo Bahia, Jádson passou por dias difíceis nas últimas quatro edições do Campeonato Brasileiro. Em todas elas, brigou contra o rebaixamento - sendo que em apenas uma conseguiu escapar da degola. Foi pelo Fluminense, em 2018. Naquele ano, o volante de 26 anos teve a companhia do meia Daniel, outro já anunciado, na campanha de 12º lugar do time das Laranjeiras.

Contudo, em 2016, 2017 e 2019 ele não conseguiu escapar do Z-4. Nas ocasiões, ele defendeu, respectivamente, as equipes do Santa Cruz, Ponte Preta e Cruzeiro. Na Ponte, ele esteve ao lado de outros dois atletas que já integram o elenco do tricolor: Elton e Nino Paraíba, dupla que chegou ao Bahia em 2018 e vai para a terceira temporada no time azul, vermelho e branco.

"Trabalhei com Daniel no Fluminense em 2018. É um profissional de muita qualidade, além de um amigo, uma pessoa que gosto muito. Tenho certeza que vai agregar muito e se encaixar no esquema que o Bahia joga e poder tá jogando com ele mais uma temporada é motivo de alegria", afirmou Jádson em entrevista ao Programa do Esquadrão, o programa de rádio oficial do Bahia.

Jádson e Bahia têm um objetivo em comum para a próxima edição do Campeonato Brasileiro: conseguir ficar entre os dez melhores do certame nacional. O tricolor nunca conseguiu isso desde que o torneio passou a ser disputado no atual formato, com 20 times e em pontos corridos. Jádson, contudo, já conseguiu uma vez. Foi quando defendeu o Athletico-PR, em 2015. Naquele ano, o Furacão terminou na 10ª posição e Jádson entrou em 10 partidas.

"A próxima temporada eu, sinceramente, quero trabalhar e ajudar o Bahia da melhor maneira possível. Quero poder ser útil, ajudar meu companheiro, ajudar o clube, quero poder conquistar o título e coisas grandes", contou o volante.

Para conseguir esses objetivos, o meio-campista pede cabeça tranquila. Ele assume que não conseguiu fazer o seu melhor na última temporada, quando defendeu o Cruzeiro. No Brasileirão, entrou em apenas 14 jogos (8 como titular) e chegou até a ser improvisado na lateral direita durante a curta passagem de Rogério Ceni na Raposa.

"Poder estar tranquilo para dar o meu melhor dentro de campo, coisa que não aconteceu na última temporada, ser melhor do que fui nos meus últimos anos de carreira. (...) Eu conto com a confiança do clube e isso é muito importante pra mim neste momento", disse.

Jádson se apresenta junto aos outros jogadores do Bahia no próximo dia 6 de Janeiro, na Cidade Tricolor. Além dele e Daniel, o tricolor também contratou o atacante Clayson, ex-Corinthians, e está próximo de acertar com o meia Arthur Rezende, que defendeu o Guarani em 2019.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho