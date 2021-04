No Baiano, Vitória vai encarar a Juazeirense sem quatro titulares

Mais uma vez o Vitória não vai entrar em campo com força total no Campeonato Baiano. Quatro titulares vão desfalcar o rubro-negro diante da Juazeirense no jogo que fecha a 8ª rodada do estadual. De acordo com apuração do CORREIO, o zagueiro Marcelo Alves, o volante Cedric e os atacante Alisson Farias e David não foram relacionados para o confronto das 19h30 de quarta-feira (21), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Marcelo Alves e Cedric estão fora por ordens médicas. O zagueiro se queixou de desconforto muscular e o volante de dor no tornozelo. A tendência é que João Victor assuma a vaga na defesa e João Pedro é o mais forte candidado para o meio-campo.

Já Alisson Farias e David não foram convocados por opção da comissão técnica. Eles foram poupados por conta da decisão na Copa do Nordeste. No sábado (24), o Vitória vai enfrentar o Ceará em jogo único válido pela semifinal do regional. A partida será às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Diante da Juazeirense, é possível que Eduardo assuma a função de armação das jogadas, que vinha sendo desempenhada por Alisson Farias nos últimos jogos. Recuperado de contusão, o meia foi o autor do gol do triunfo contra o Altos-PI, que fez o Vitória avançar no regional. Soares também é opção. Fernando Neto e Guilherme Rend ainda não estão à disposição.

Para a vaga no ataque, aberta com a saída de David, o técnico Rodrigo Chagas tem algumas opções na lista de relacionados. Atacantes como Wesley, Ygor Catatau e Vico, que está recuperado de contusão, foram relacionados para o jogo.

Entre os reservas, a baixa é Van. Com dor na coxa, o lateral direito não foi relacionado para o jogo. Com isso, Raul Prata, que costuma ser poupado no estadual, deve ser mantido no time. A opção de substituto entre os relacionados é Edi Carlos, do sub-20.

A tendência é que o Vitória entre em campo diante da Juazeirense com Ronaldo, Raul Prata, Wallace, João Pedro e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Eduardo; Wesley, Samuel e Ruan Nascimento (Vico).

Em 9º lugar, o Vitória é o vice-lanterna do Campeonato Baiano, com seis pontos. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. Vale lembrar que o rubro-negro tem três jogos a menos. Além dessa partida contra a Juazeirense, que fecha a 8ª rodada, o Leão ainda tem dois jogos pendentes, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que precisaram ser adiados porque os rivais do interior enfrentaram surtos de covid-19.