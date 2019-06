No Barradão, Argentina encerra preparação para estreia

A seleção argentina encerrou nesta sexta-feira (14) a preparação para a estreia na Copa América. Messi e companhia treinaram pela manhã mais uma vez no Barradão, onde foram realizados todos os treinos da equipe desde que chegou ao Brasil. A Argentina enfrenta a Colômbia no sábado (15), às 19h, na Fonte Nova.

Assim como acontecerá com a Colômbia, que treinará em Pituaçu à tarde, a seleção comandada por Lionel Scaloni não fez o treino da véspera no palco do jogo, como é habitual, pois possibilita o reconhecimento do gramado. A alteração da Conmebol é para preservar o campo, devido à chuva na capital baiana ao longo da semana.

Scaloni não deu pistas da escalação, mas a Argentina deve ir campo com: Armani, Saravia, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; Guido Rodríguez, Paredes, Lo Celso e Di María; Messi e Agüero. A equipe está no Grupo B, do qual Catar e Paraguai também fazem parte.