No Barradão, Argentina faz primeiro treino em Salvador

Depois de desembarcar em Salvador, a Seleção da Argentina iniciou os trabalhos em solo brasileiro de olho na Copa América. No início da noite desta, a delegação do país vizinho fez o seu primeiro treino na capital baiana.

O palco escolhido por Messi, Agüero, Di Maria e companhia foi o estádio do Barradão, um dos Centros de Treinamento oficiais da Copa América. A atividade foi fechada para a imprensa, mas alguns torcedores chegaram a marcar presença nos portões da Toca do Leão, na expectativa de manter contato com os atletas, mas a espera foi em vão.

Os jogadores passaram direto no ônibus e não pararam para falar com os presentes. No campo, o técnico Lionel Scaloni fez um treino com bola. Em fotos divulgadas nas redes sociais da Argentina é possível ver Messi batento bola no gramado do Barradão.

A Seleção da Argentina estreia na Copa América no próximo sábado (15), às 19h, na Fonte Nova, contra a Colômbia. Os colombianos também já estão em Salvador. Eles chegaram na manhã desta segunda-feira e não fizeram nenhum tipo de atividade.