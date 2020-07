No Barradão, Fortaleza vence América-RN na retomada do Nordestão

O Fortaleza largou bem na reestreia da Copa do Nordeste. Em jogo isolado no Barradão, diante do América-RN, na noite desta terça-feira (21), o atual campeão venceu de virada, por 3x1. Os gols da partida foram marcados por Wellington Paulista, duas vezes, e Ederson.

Com o resultado, o Fortaleza se isolou na liderança do Grupo A, com 17 pontos, e só perde a posição se o Bahia vencer o Náutico na quarta-feira (22), em Pituaçu, por quatro gols de diferença ou mesmo três, desde que marque cinco gols. O tricolor cearense aguarda a definição de todos os classificados do grupo para conhecer seu adversário nas quartas de final, que será provavelmente o quarto colocado - se for ultrapassado pelo Bahia, encara o terceiro.

Todos os gols do Fortaleza foram marcados no segundo tempo. O centroavante Wellington Paulista marcou duas vezes com a cabeça, aos 22 e 34 minutos. Ele chegou a seis tentos na temporada e 21 pelo clube. Ederson, de pênalti, já nos acréscimos, deu números finais. Romarinho fez o do América-RN, aos 39 do primeiro tempo.

Confira os melhores momentos:

Fortaleza jogou no 4-2-4 com:

Felipe Alves, Derley (David), Quintero, R. Carvalho, Carlinhos; Juninho, Vázquez (Ederson); Yuri (Osvaldo), Romarinho (E. Cariús), W. Paulista, Marlon. Técnico: Rogério Ceni

América-RN jogou no 4-3-3 com:

Vitor Paiva, André Krobel, Edimar, Edson, Michael; C. Sampaio, F. Guedes, Romarinho; W. Rato, Augusto (Wallace Pernambucano), Adílio. Técnico: Roberto Fernandes

Ficha técnica

Local: Barradão, em Salvador

Data: 21/7/2020

Horário: 20 horas

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE/FIFA)

Assistentes: Daniel Pimentel (SE) e Vanessa Azevedo (SE)

Cartões amarelos: Mariano Vázquez (FOR) F. Guedes, Krobel, Augusto (AME)