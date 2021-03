No Barradão, Vitória empata com o CRB na Copa do Nordeste: 1x1

O Vitória deixou escapar mais uma vez a chance de assumir a liderança da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (24), o rubro-negro empatou em 1x1 com o CRB, no Barradão. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Chagas viu o rival abrir o placar com Gum e igualou o marcador com Samuel em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Vitória somou oito pontos e seguiu na 4ª posição do Grupo B. Tem a mesma pontuação de ABC e Fortaleza, 2º e 3º colocados, respectivamente, mas perde no saldo de gols. O CSA é o líder, com nove pontos anotados.

O resultado foi mais vantajogo para o CRB, que poupou sete titulares por causa do confronto com o Goianésia pela Copa do Brasil e ainda assim conseguiu assumir a liderança do Grupo A. Com oito pontos, superou o Bahia, que tem sete e caiu para a segunda posição.

JOGO EQUILIBRADO

Com as duas equipes buscando jogo no Barradão, o primeiro tempo foi equilibrado. A primeira chance do Vitória foi construída com apenas três minutos de bola rolando. Guilherme Rend tocou para Pedrinho e o lateral descolou cruzamento na linha de fundo. De primeira, Vico finalizou, mas mandou para fora.

O CRB reagiu com Lucão do Break. O atacante recebeu passe de Régis Tosatti e bateu por cima do travessão. Depois, Clayson também finalizou para fora.

O Vitória teve boa oportunidade na bola parada. Após cobrança de escanteio, Samuel chutou forte na pequena área e exigiu bom reflexo do goleiro Diogo Silva.

Lá e cá, o CRB voltou a investir contra a meta rubro-negra, dessa vez com Dudu, que bateu de fora da área e fez a bola passar perto da trave. Na sequência, boa chegada do Vitória. Raul Prata aproveitou lançamento, foi na linha de fundo e, comomanda a cartilha, tocou para trás. David chegou de frente para o gol, mas desperdiçou a chance de abrir o placar ao bater para fora.

Quem também vacilou diante do gol adversário foi Lucão do Break. Pedrinho errou na saída de bola e deixou o atacante em boa condição de abrir o placar no Barradão, mas ele chutou fraco.

BOLA NA REDE

Após o intervalo, Lucas Arcanjo foi chamado para o jogo logo aos cinco minutos, quando Régis Tosatti chutou forte e rasteiro. O goleiro rubro-negro defendeu em dois tempos. Pouco tempo depois, ótima chegada do Vitória. Pedrinho cruzou e Ygor Catatau, na área, ajeitou com o peito para Ruan Nascimento. O prata da casa chutou de primeira e desperdiçou grande oportunidade de estufar a rede.

O Vitória voltou a investir contra a meta adversária, dessa vez com David, que limpou a marcação e bateu, mas viu a redonda sair pela linha de fundo após ser desviada na defesa.

Tava difícil fazer a bola encontrar a rede e um jogador deixou o banco de reservas para mudar isso. O zagueiro Gum foi um dos sete titulares poupados pelo técnico Roberto Fernandes e precisou de apenas um minutos em campo para comemorar. Aos 26, ele aproveitou o desvio de Pedrinho após cobrança de escanteio e empurrou a redonda para dentro do gol no primeiro toque que deu nela: 1x0 para o CRB.

O Vitória chegou ao empate rapidamente. Após tabela com Pedrinho, David é derrubado na área por Ewerton Páscoa. O pênalti foi cobrado e convertido por Samuel aos 32 minutos. Tudo igual no Barradão: 1x1. Foi o quarto gol do centroavante revelado na Toca do Leão nesta temporada. Aos 40 minutos, Ygor Catatau teve a chance de virar o jogo após levantamento de Pedrinho, mas cabeceou para fora.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste no sábado (27), às 16h, quando visita o Confiança, no estádio Paulo Barreto, em partida válida pela 6ª rodada do regional.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x1 CRB - 5ª rodada da Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend (João Pedro) e Ruan Nascimento (Walter); David, Samuel e Vico (Ygor Catatau). Técnico: Rodrigo Chagas.

CRB: Diogo Silva, Luca Caio (Reginaldo), Diego Ivo (Gum), Ewerton Páscoa e Guilherme Romão; Jiménez, Olívio (Carlos Jatobá), Régis Tosatti (Luidy) e Dudu; Calyson e Lucão do Break (Hyuri). Técnico: Roberto Fernandes.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Gum, aos 26 minutos, e Samuel, aos 32, do 2º tempo

Cartão amarelo: Calyson, Régis Tosatti, Luca Caio, Ruan Nascimento, Pedrinho, Gum e Marcelo Alves.

Arbitragem: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, auxiliado por Lorival Cândido das Flores e Francisco de Assis da Hora (trio de RN).