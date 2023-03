No BBB 23, Fred conta o que motivou fim de relacionamento com Boca Rosa

Sem lembrar das câmeras, após três meses de confinamento, os participantes do BBB 23 acabam contando intimidades. O jornalista Fred revelou o motivo do fim do relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa.

“A gente chegou à conclusão de que não estava da hora nem pra minha vida, nem pra dela e foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil pra caramba, aconteceram uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que eu demonizei durante muito tempo”, disse.

Ele atribuiu às redes sociais o fim do relacionamento. “Exato, mas assim, às vezes, a conta é muito desproporcional. Às vezes não, na maioria das vezes. Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava [juntos]. Mas, assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família, a internet. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”, afirmou, durante conversa com Marvvila.

Fred e Bianca se reaproximaram após ela sair do BBB 20. Juntos, eles tiveram um filho, o pequeno Cris. O casal anunciou o término em abril de 2022.