No Brasil, 50% das mulheres são demitidas dois anos depois da licença-maternidade

No Brasil, 50% das mulheres são demitidas dos postos de trabalho dois anos depois da licença-maternidade. Na busca por alterar essa realidade, a CCR Metrô Bahia, administradora do metrô, vem dando bons exemplos. Desde 2021, a empresa promoveu 93 colaboradoras, sendo que nove estavam gestantes durante a promoção. Destas, quatro foram para cargos de liderança. A CCR participa ainda do programa Empresa Cidadã, que amplia a licença-maternidade para 180 dias. Para 2023, está prevista a implantação de duas salas para apoio a amamentação nas instalações da concessionária para que as colaboradoras possam coletar o leite materno de forma segura, confortável e privativa.



Formação para desenvolvedoras

Um estudo da Associação de Empresas de Tecnologias de Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais (Brasscom) estima que, até 2025, o Brasil terá a procura de quase 800 mil novos talentos em programação e quase 160 mil novos postos de trabalho por ano. Para garantir a equidade nesse processo, a Laboratória, com apoio do Google, está formando mulheres como desenvolvedoras web em um bootcamp (curso intensivo e virtual) no mês de julho. As inscrições estão abertas até 04 de junho, pelo endereço https://selecao.laboratoria.la/



Universitários

A HR Tech LG está com inscrições abertas para o Onset, Programa de Estágio da empresa. O projeto busca jovens universitários da área de tecnologia de todo o país, que não tenham medo de inovação. As inscrições estão abertas e os interessados podem garantir vaga até o dia 31 de maio. Para participar não é necessário ter experiência prévia, mas os interessados devem estar cursando a partir do terceiro período da área de tecnologia e possuir conhecimento em informática. As vagas são voltadas para as áreas de desenvolvimento, suporte e planejamento.

Novas profissões

Com o objetivo de encorajar e motivar mulheres a descobrir novos futuros para suas carreiras, a Laboratória realizará, no próximo dia 25 de maio, o evento presencial Código M, no Teatro ICBA, no Goethe Institut Salvador, no Corredor da Vitória, com programação das 9h às 13h30. As inscrições estão abertas, e as mulheres interessadas devem acessar a página do evento: https://www.codigom.la/br.

Anote aí

A Eu Entrego, que conecta varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil, quer ampliar a rede de entregadores em Salvador. Mais informações no link: https://www.euentrego.com.br/seja-um-entregador