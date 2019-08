No Brasil, criador do Orkut tem Tinder bloqueado e vai ao Twitter fazer apelo

Criador do Orkut, falecida rede social que já foi a mais acessada do Brasil, Orkut Büyükkökten, 44 anos, está no país para participar de um evento em Porto Alegre. E Orkut voltou a ser assunto entre os brasileiros por um motivo insólito: no fim da noite da quarta-feira (14), ele recorreu ao Twitter para fazer um apelo e pedir que sua conta no Tinder fosse desbloqueada.

"Algum de vocês tem o contato de alguém do Tinder? Estou em Porto Alegre, no Brasil. Alguns usuários acharam que minha conta era falsa e me denunciaram. O Tinder bloqueou minha conta. Eu estava no meio de conversas com pessoas, fazendo novos amigos. #tinder #eusoureal #precisodeajuda", escreveu.

Does anyone have a contact at Tinder? I’m at Porto Alegre in Brazil. Some users thought my account was fake and reported me. Tinder blocked my account. I was in the middle of chatting with people, making new friends. #tinder #iamreal #needhelp — Orkut Buyukkokten (@orkut) August 14, 2019

Fazer amigos? Sim. Orkut garantiu em entrevista ao Zero Hora que usa o famoso aplicativo de pegação também para conversar e conhecer melhor as pessoas, mesmo sem interesses românticos. Ele conta que está solteiro há dois anos e é assíduo no Tinder - inclusive usa a versão paga do aplicativo.

"Em redes como Instagram e Twitter você não conhece pessoas novas. Geralmente, conversamos com nossos amigos ou seguimos celebridades. E os aplicativos de namoro se tornaram a grande ferramenta para que eu possa, realmente, entrar em contato com outras pessoas. Por isso, uso o Tinder para encontrar novas amizades, mas também para namorar", explicou.

Assim que chegou em Poa, Orkut ativou logo o Tinder e em poucas horas teve 10 "matches". Iniciou conversas com três pessoas, mas logo teve a conta bloqueada por conta de denúncias. Seu nome soava familiar aos brasileiros.

"Um dos rapazes perguntou se eu era o Orkut de verdade, o da rede social. Respondi que sim", ri.

Sem conseguir mandar mensagens pelo app, Orkut usou Twitter e Facebook para tentar entrar em contato com o Tinder. "Compartilhei na esperança de resolver tudo rápido. Porém, fiquei muito surpreso ao ver, posteriormente, muitos retuítes, respostas e likes no meu post do Twitter. O triste é que ainda estou bloqueado".

Orkut vai participar do BS Festival, que acontece no sábado (17). Cofundador e CEO da Hello, ele agora trabalha na nova rede social, que até agora não alcançou o mesmo sucesso do saudoso Orkut.