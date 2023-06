No caminho certo: Vitória supera campanhas dos três acessos à Série A

As apresentações em campo e os resultados conquistados na atual edição da Série B do Brasileiro mostram que o Vitória está no caminho certo rumo ao acesso à elite do futebol nacional. Ainda falta uma longa estrada até o rubro-negro ser confirmado novamente entre os clubes protagonistas do país, mas a estatística aponta para um desfecho positivo quando comparada com as das campanhas de 2007, 2012 e 2015, anos em que comemorou o retorno à Série A em disputas de pontos corridos.

Com 25 pontos, o Vitória é o líder isolado da Série B 2023. Coleciona oito vitórias, um empate, duas derrotas, 22 gols marcados, sete sofridos e 15 de saldo. O aproveitamento é de 75,8 %.

A campanha é bem semelhante, mas supera à das 11 primeiras rodadas da edição de 2012. O rubro-negro tinha mesma pontuação, triunfos, empates, derrotas e rendimento, mas ocupava o segundo lugar na tabela. O líder àquela altura era o Criciúma, dono de 26 pontos. No final da competição, o Leão comemorou o acesso em 4º lugar, com 71 pontos, atrás de Goiás, Criciúma e Athletico-PR.

Em 2007, o Vitória também subiu em 4º lugar, só que com 59 pontos, atrás de Coritiba, Ipatinga e Portuguesa. Naquela edição, o rubro-negro ocupava o 4º lugar após a 11ª rodada, com 18 pontos e 54,5% de aproveitamento.

A melhor colocação do Vitória ao final de uma Série B foi em 2015. O Leão comemorou o acesso em 3º lugar, com 66 pontos, atrás de Botafogo e Santa Cruz. Só que naquele ano, a equipe baiana terminou a 11ª rodada fora do G4, na 6ª posição, com 20 pontos e 60,6% de rendimento.

Além de 2007, 2012 e 2015, o Vitória também conquistou o acesso à Série A do Brasileiro em 1992, mas aquela edição tinha fórmula de disputa diferente da atual, com três fases classificatórias, além de semifinal e final. Eram 32 participantes e os 10 melhores colocados subiram. O rubro-negro disputou a final com o Paraná e acabou vice-campeão.

Para comemorar pela quinta vez ao final de uma Série B de Brasileiro, o Vitória precisará manter a pegada que vem tendo sob o comando do técnico Léo Condé. O rubro-negro defende a liderança no domingo (11), às 18h, quando recebe o Criciúma, no Barradão, em jogo válido pela 12ª rodada.

O Leão tem Vila Nova e Novorizontino, segundo e terceiro colocados, respectivamente, na cola, com 23 pontos cada. Para se garantir no topo da tabela sem depender de nenhum outro resultado, o rubro-negro precisará vencer a equipe catarinense. O Sport fecha o G4, em 4º lugar, com 20 pontos. Adversário da vez, o Criciúma também soma 20 e é 5º colocado.

As campanhas do Vitória até a 11ª rodada nos anos em que conseguiu o acesso à Série A por pontos corridos:

2007

4º colocado | 18 pontos | 6 vitórias | 0 empates | 5 derrotas | 23 gols pró | 12 gols contra | 11 gols de saldo | 54,5 %

Subiu em 4º lugar, com 59 pontos, atrás de Coritiba, Ipatinga e Portuguesa.

2012

2º colocado | 25 pontos | 8 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | 24 gols pró | 14 gols contra | 10 gols de saldo | 75,8 %

Subiu em 4º lugar, com 71 pontos, atrás de Goiás, Criciúma e Athletico-PR.

2015

6º colocado | 20 pontos | 6 vitórias | 2 empates | 3 derrotas | 18 gols pró | 11 gols contra | 7 gols de saldo | 60,6 %

Subiu em 3º lugar, com 66 pontos, atrás de Botafogo e Santa Cruz.