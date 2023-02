No centenário de Osmar Macêdo, artistas fizeram inúmeras homenagens

O Carnaval de 2023, que marcou a volta da folia depois de dois anos interrompidos por causa da pandemia de covid-19, coincidiu com o centenário de Osmar Macêdo (22 de março de 1923), um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô. Oficialmente, além de seus filhos, Armandinho, Aroldo, André e Betinho, que formam a banda Armandinho Dodô e Osmar (mesmo do trio elétrico), a cantora Sarajane e A Mudança Garcia desfilaram prestando homenagem ao velho Osmar. Mas outros artistas como Luiz Caldas, Durval Lelys e Daniela Mercury lembraram da data e não deixaram passar em branco.

Mas a boa noticia foi que, depois de anos de “abandono”, quando o Carnaval se concentrou maciçamente no circuito Dodô (Barra-Ondina), tanto a Prefeitura de Salvador, que organiza a festa, quanto o Governo do Estado, que apoia, resolveram incrementar o circuito tradicional possibilitando que as chamadas estrelas voltassem ao Campo Grande depois de muitos anos. E o melhor: com trios sem cordas. O que deve ter deixado Seu Osmar muito feliz lá no Céu.

Desse jeito o folião pôde reencontrar Durval Lelys, Claudia Leitte em sua primeira pipoca, Daniela Mercury, Léo Santana, Xanddy Harmonia entre outros. E ainda ganhar de brinde o Ilê Aiyê também na pipoca. Além de nomes como Saulo, que sempre prestigiou o campo Grande, Igor Kannário, o bloco As Muquiranas, que depois de uma experiência na Barra voltou para a avenida a pedido de seus associados, além da quinta-feira dedicada aos blocos de Samba.

A maratona da banda e trio Armandinho Dodô e Osmar nesse Carnaval começou dia 12, no Furdunço. Prosseguiu na abertura oficial festa no dia 16, no Circuito Dodô, com a Fobica. Dia 17 foi a vez de apresentar o trabalho dos alunos da Escola de Música Irmãos Macedo. Dia 18, por sua vez, a Fobica esteve presente no circuito Osmar Macêdo. Do domingo até terça-feira (21) o trio fez o Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Osmar, Brown e Andrê durante gravação de disco

Líder do grupo, Armandinho Macêdo ficou satisfeito por ter conseguido homenagear a memória e o legado de Osmar. Tanto assim que mesmo ele também comemorando uma data redonda (faz 70 anos em maio), decidiu que as homenagens no Carnaval teriam que ser de seu pai. Num balanço geral, ele concorda que, juntamente com seus irmãos, cumpriram bem a função.

Mas pensam que a festa acabou? No segundo semestre, as homenagens a Osmar Macêdo vão prosseguir na Europa. Dessa vez também incluirão Armandinho. Quem confirmou a notícia foi João Neto, filho e empresário de Armandinho, que está articulando o evento.

Mais conhecido pela invenção do trio elétrico, Osmar Macêdo também era metalúrgico e responsável por criações na Construção civil. Ele criou máquinas e ferramentas para todo tipo de obra, a exemplo do Teatro Castro Alves, o Metrô de Miami, o Centro Industrial de Aratu entre outras. Osmar Macêdo se apresentou em vários países, sempre levando a música carnavalesca.

Com um repertório pequeno, mas de qualidade, Osmar teve a oportunidade de ser homenageado em vida no ano de 1996, com a gravação do disco Filhos da Alegria, que contou com participações de Gilberto Gil, Elba Ramalho, Durval Lelys, Margareth Menezes, Ricardo Chaves, Alceu Valença, Tonho Matéria, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Luiz Caldas, Moraes Moreira e André Macedo. Animado com o resultado do disco, ele planejava fazer uma turnê em 1997 pelo Brasil, além de se apresentar nos principais programas de TV. Infelizmente, veio a falecer em 30 de junho de 1997.





