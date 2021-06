No clima da Olimpíada, Arena Esportiva acontecerá no Bela Vista

Falta menos de um mês para começar a Olimpíada de Tóquio: a cerimônia de abertura está marcada para o dia 23 de julho. E, para comemorar a próxima edição dos Jogos, o projeto Arena Esportiva do Bela será promovido pelo Shopping Bela Vista, com um calendário extenso de atividades, oficinas abertas ao público e festivais com campeonatos e apresentações profissionais.

O evento, que teve sua primeira edição realizada em 2019, iniciará nesta quarta-feira (30) e seguirá até o dia 8 de agosto, na Praça Central (L1), com diversas práticas desportivas. A cada semana, a programação terá uma arena específica para cada um dos cinco esportes.

A primeira será taekwondo, entre quarta-feira (30) e domingo (4). Na sequência, virão: karatê (de 05 a 11 de julho), judô (de 12 a 18 de julho), ginástica rítmica (de 19 a 25 de julho) e basquete (de 27 de julho a 08 de agosto).

As oficinas da prática esportiva contemplada na semana acontecerão de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h. As inscrições são gratuitas para o público, e o agendamento poderá ser feito no local. Podem participar crianças e adultos. Haverá ainda aulas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Aos fins de semana, durante o horário de funcionamento do shopping, serão realizados os festivais, com apresentações abertas, torneios e jogos profissionais para o público assistir.

“Para o Bela Vista, o esporte é um dos valores inestimáveis e fundamentais na construção da sociedade e é sempre um grande orgulho poder realizar ações como esta, que fomentem as práticas esportivas. Em nossa trajetória, desde a inauguração do shopping, trazemos para dentro do mall a realização de torneios, apresentações esportivas, aulões e campeonatos, muitos de forma inédita na capital baiana”, afirmou o gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo.

Estarão presentes no evento a Federação Baiana de Judô (Febaju), a Federação de Karatê-Dô Tradicional da Bahia (FKTB), a Federação Bahiana de Ginástica (FBG), a Federação Esportiva Baiana de Taekwondo (FEBT) e a Federação Bahiana de Basketball (FBB).

