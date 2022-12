No clima do Natal, metrô terá programação musical e iluminação especial

A CCR Metrô Bahia lançou, nesta segunda-feira (12), a programação de fim de ano com música e iluminação natalina para alegrar quem passar pelo Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas neste mês de dezembro.

Iniciando sempre às 17h, no mezanino da Estação Rodoviária do Metrô, o tradicional Coral da Polícia Militar abrirá a agenda de apresentações musicais. Com um repertório típico das festas natalinas, o grupo se apresentará na terça-feira, dia 13. Já na quarta, 14 de dezembro, a Banda aGentes do Metrô subirá ao palco com um repertório de muita baianidade e solidariedade. A banda fará um show beneficente e os clientes podem contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível para a Campanha Natal Solidário.

No dia 15, quinta-feira, os corais do Sindisaúde e APLB se apresentam juntos com mais de 35 músicos e prometem encantar a quem passar pela Estação Rodoviária. Encerrando a programação de shows, na sexta, dia 16, será a vez do Coral Basílica Conceição da Praia com a participação do Coral da Cidade do Salvador, cantar para o público.

Também no clima natalino, três escadas rolantes da Estação Lapa do Metrô e um shuttle - ônibus que faz a conexão de passageiros entre a Estação Aeroporto e o Aeroporto Internacional de Salvador - vão ganhar uma iluminação especial já a partir desta segunda-feira, 12.

“Preparamos essa programação de Natal para celebrar junto com os nossos clientes, promovendo momentos de alegria e bem-estar para todos que utilizam o Sistema Metroviário”, comenta Jocelyn Cárdenas, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

As ações integram o programa Bora de Metrô, da CCR Metrô Bahia, que promove durante todo o ano no Sistema Metroviário eventos culturais e de entretenimento, além de serviços de saúde, beleza e bem-estar.

Campanha Natal Solidário

A CCR Metrô Bahia também realiza até quinta-feira (15) a Campanha Natal Solidário, que está arrecadando alimentos não perecíveis para serem doados a famílias de comunidades localizadas no entorno do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. As caixas para arrecadação de alimentos estão disponíveis em sete estações de metrô (Lapa e Pirajá na Linha 1 e Rodoviária, Imbuí, Tamburugy, Mussurunga e Aeroporto na Linha 2) e no Pátio Pirajá (sede da concessionária). A ação é realizada pelo Instituto CCR e CCR Metrô Bahia, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA).

A Banda aGentes do Metrô também está engajada na campanha e vai promover um show beneficente no dia 14, na Estação Rodoviária. Os clientes que forem assistir podem contribuir com 1kg de alimento não perecível. Sucesso de público nas estações, a banda foi criada em 2019 e é formada por Agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia, que atuam diariamente nas 20 estações de metrô e sete terminais de ônibus administrados pela concessionária.