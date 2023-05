No CT do São Paulo, Bahia inicia preparação para enfrentar o Flamengo

Um dia depois de perder para o Santos, o Bahia iniciou a preparação para o confronto com o Flamengo. A partida será neste sábado (13), às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta quinta-feira (11), o tricolor treinou no CT do São Paulo. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Santos fez um trabalho regenerativo. O restante do grupo foi para o campo.

Renato Paiva comandou um treino com foco na posse de bola, seguido de uma atividade de finalizações. No período da tarde a delegação embarca de volta para Salvador.

Contra o Flamengo, o Bahia terá o retorno do atacante Vitor Jacaré. Ele cumpriu suspensão diante do Santos. O também atacante Everaldo, com uma pubalgia, será avaliado pelo departamento médico.

O Bahia realizará mais um treino antes da partida contra o Flamengo. Os ingressos para a partida estão esgotados e a expectativa é de casa cheia na Fonte Nova.