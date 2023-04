No dia da Engenharia, mais de mil vagas de emprego estão abertas no setor

O Dia da Engenharia é comemorado no dia 10 de abril e, nessa data, são lembradas as contribuições que essa atividade trouxe para a vida humana em sociedade, com a criação de estruturas que facilitam e revolucionam o cotidiano. Edifícios, máquinas, computadores e até avanços em áreas como a genética se devem à engenharia.

Segundo dados do portal de recrutamento e seleção Empregos.com.br, mais de 1.180 oportunidades de trabalho estão abertas no setor, em todo o país. Ainda de acordo com a plataforma, as posições de engenheiro estão entre as 20 profissões melhores remuneradas no país.

No ranking de melhores salários aparecem engenheiro de minas (5º lugar e salário de R$ 10 mil), coordenador de engenharia (7º lugar e salário de R$ 10 mil), engenheiro clínico (8º lugar e salário de R$ 9,5 mil), engenheiro eletricista (10º lugar e salário de R$ 9 mil), engenheiro agrônomo (11º lugar e salário de 8,8 mil).

“O setor da construção civil mostrou resiliência durante o período de isolamento imposto pela pandemia de Covid-19. E tem apresentado uma recuperação vigorosa desde o início da fase de reabertura”, avalia Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, maior empresa da América Latina especializada em overlays.

Tatiana pontua que a valorização desses profissionais é de extrema importância para o crescimento da economia brasileira, pois a construção civil representa 6,4% do PIB do país e 34% do total da indústria brasileira.