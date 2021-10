No Dia das Crianças, Osba transmite o Cine Concerto ao vivo

Após reunir pela primeira vez a formação completa da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) após um ano e meio na Live Concerto de Aniversário, que acontece no dia 30 de setembro, a Orquestra Sinfônica da Bahia se junta novamente no palco da sala principal do Teatro Castro Alves para uma apresentação especial do festejado Cine Concerto, projeto que existe desde 2013 e tem como objetivo ampliar o público da música de concerto ao mostrar aos fãs de cinema e séries que a música sinfônica está bem viva no imaginário coletivo. A live Cine Concerto acontece no dia 12 de outubro, às 18h, com transmissão ao vivo pelo o canal da Osba no Youtube.

Com regência do maestro Carlos Prazeres e participação dos solistas Juliana Franco (soprano) e Marcelo Coutinho (barítono), o programa traz grandes clássicos das composições para cinema, como o tema de Ennio Morricone para o western Três Homens em Conflito (1966), assim como temas mais voltados para a cultura pop, como os temas do compositor americano John Williams para os filmes Star Wars e Harry Potter. Tanto os músicos quanto o maestro tocam fantasiados, reforçando o aspecto lúdico do concerto.

De Morricone serão interpretados também o Theme D’amour, do filme Cinema Paradiso (1988). Do cinema nacional, música da comédia O Auto da Compadecida (2000). Para quem curte histórias de heróis e fantasia tem temas do filme Os Vingadores, e das franquias Star Wars e Harry Potter.

A homenagem ao Dia das Crianças, propriamente dita, aparece com algumas músicas da trilha do filme Os Saltimbancos Trapalhões, como História de uma Gata, Hollywood e Piruetas, composições de Chico Buarque, adaptadas das canções italianas da peça Os Saltimbancos e que marcaram várias gerações.

Para encerrar a noite em clima de reencontro da orquestra e celebrando o futuro reencontro com o público, a Osba interpreta a sua Ópera da Vacina, uma paródia feita pelo maestro Carlos Prazeres para o Dueto Papageno e Papagena, da ópera A Flauta Mágica, de Mozart.

A Osba realiza ainda uma Campanha de Arrecadação de Brinquedos, em parceria com a Frente Nacional de Negros e Negras, desta quarta (6) até o dia 12 de outubro. As doações acontecem na bilheteria do Teatro Castro Alves nos seguintes horários: de quarta (6) a sexta (8), das 9h às 17h; no sábado (9), das 9h às 12h; e nos dias 11 e 12 ( segunda e terça), das 9h às 12h.