No dia do aniversário, Bahia divulga música feita por Brown e Nizan Guanaes

Intitulada 'Tricolor Feliz Cidade', a canção composta pelo músico Carlinhos Brown e pelo publicitário Nizan Guanaes embalam esse 1º de janeiro, data do aniversário de 92 anos do Esporte Clube Bahia. A dupla decidiu homenagear o clube e comemorar a nova fase, pós aquisição da SAF pelo Grupo City.

Em entrevista recente ao estadão, antes do lançamento da música, Nizan afirmou que "bota fé" na canção para ser abraçada pela torcida tricolor. "Como sou supersticioso, não gosto de falar antes, mas uma coisa muito concreta que estou fazendo é uma música com Carlinhos Brown para o Esporte Clube Bahia, que é o nosso time, que deve entrar numa nova fase, e a gente está botando muita fé nela. Então, Carlinhos abraçou essa música. Eu acho que ela vai nos dar muita alegria e muita alegria à torcida também", afirmou.

Na letra, Brown entoa no refrão a clássica frase do torcedor do clube: "Bahia minha porra, Bahia meu amor! Sou tricolor, sou tricolor". Nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo com imagens da torcida com a nova música.

A chegada do Grupo City já tem gerado mudanças no dia a dia do Bahia, a começar pelas contratações da temporada. Já são sete reforços anunciados oficialmente, entre eles o atacante Biel, que foi comprado junto ao Fluminense por R$ 10,5 milhões. Maior contratação da história do clube.

Outros nomes como o atacante Kayky e o meia Diego Rosa, que pertencem ao City, foram negociados como o tricolor serão anunciados nas próximas semanas.

Veja o vídeo divulgado pelo Bahia e a letra completa da canção