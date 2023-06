No Dia dos Namorados, Gol oferece até 15% de desconto em passagens

Para aqueles que deixaram o presente do Dia dos Namorados para a última hora, surgiu a chance de presentear o "mozão" com uma passagem aérea: a Gol está oferecendo descontos de até 15% em bilhetes nacionais e internacionais. A oferta é válida somente somente nesta segunda-feira (12). Basta usar o cupom de desconto PAIXAOGOL em compras efetuadas no site e no app da Companhia.

A ação especial do Dia dos Namorados na GOL é escalonada: são abatimentos de 5%, 10% e 15%, a depender das rotas e destinos, sempre com a utilização do mesmo cupom, válido para as primeiras 1.000 transações e somente na compra de 2 ou mais passageiros. O período de voo vai de hoje, 12 de junho, a 31 de julho de 2023 - inclui, portanto, viagens realizadas durante a alta temporada de inverno.

Alguns destaques com decréscimo de 5%: São Paulo/Congonhas-Recife; São Paulo/Guarulhos-Ilhéus; Campina Grande-Salvador; Montevidéu-Rio de Janeiro/Santos Dumont; e Buenos Aires/Aeroparque-Fortaleza. Com 10% de desconto, há outra seleção de destinos, entre eles São Paulo/Guarulhos-Vitória, São Paulo/Congonhas-Salvador, Carajás-Belo Horizonte/Confins, Rio de Janeiro/Santos Dumont-Campinas/Viracopos, Porto Alegre-Rio de Janeiro/Santos Dumont, Fortaleza-Miami e São Paulo/Guarulhos-Montevidéu.

Os 15% de redução incidem, durante a promoção, sobre nada menos que 46 rotas da Gol: São Paulo/Congonhas-Foz do Iguaçu; São Paulo/Guarulhos-Vitória da Conquista; São Paulo/Congonhas-Caldas Novas; Aracaju-Rio de Janeiro/RIOgaleão; Belém-Rio de Janeiro/RIOgaleão; Belo Horizonte/Confins-João Pessoa; Porto Seguro-Belo Horizonte/Confins; Fortaleza-São Luís; Salvador-Vitória, Florianópolis-Rio de Janeiro/Santos Dumont; Córdoba-Rio de Janeiro/RIOgaleão; e Assunção-São Paulo/Guarulhos, entre muitas outras.

A promoção envolve outro benefício: com o cupom, a escolha dos assentos GOL+Conforto também sai com 15% de desconto no dia de hoje (12). As compras podem ser parceladas em até 12x sem juros nos cartões de crédito GOL Smiles e em até 5x sem juros nos demais cartões (parcelas mínimas de R$ 100,00).