O Comitê Olímpico do Brasil (COB) já definiu o uniforme que o Time Brasil usará na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no dia 24 de julho. A roupa tem referências a peixes da Amazônia e à fauna e à flora do país e foi divulgada nesta quinta-feira (5), com o ginasta Arthur Nory, bronze nos Jogos do Rio-2016 como modelo.