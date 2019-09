No fim da janela de transferências, PSG anuncia reforço: Icardi

O PSG anunciou uma transferência nos últimos minutos da janela de transferências do futebol europeu. Mas nada de uma saída de Neymar - que chegou a ser especulado no Barcelona, Real Madrid e até Juventus - e sim uma chegada: Mauro Icardi.

O atacante argentino, de 26 anos, tinha renovado com a Inter de Milão, mas foi emprestado ao time francês nesta segunda-feira (2). Atuando pelo clube italiano desde 2013, estava afastado do elenco principal pelo técnico Antonio Conte.

No PSG, há a possibilidade de compra do jogador, em julho de 2020, por um valor aproximado a € 70 milhões (R$ 321 milhões na cotação atual), segundo a imprensa europeia.

???????? #WelcomeMauro



O @PSGbrasil tem o prazer de anunciar a chegada de @MauroIcardi ????



O atacante argentino ???????? chega ao clube sob a forma de empréstimo, com opção de compra, até 30 de junho de 2020.



❤️???? https://t.co/DVfFMXfoiR pic.twitter.com/dyKqkDbfLs — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) 2 de setembro de 2019

"Gostaria de agradecer o PSG pela confiança que mostrou em mim. Vou dar tudo para ajudar o meu novo time a ir o mais longe possível em todas as competições. O Paris se tornou uma potência do futebol internacional, atraindo alguns dos maiores jogadores nos últimos anos. As ambições são altas e tenho certeza de que temos tudo aqui para ir ainda mais longe. Estou realmente ansioso para jogar no Parque dos Príncipes, um estádio famoso por sua beleza e paixão", comemorou o novo camisa 18.