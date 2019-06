'No fundo somos todos ridículos', diz Tatá Werneck sobre personagens de Shippados

Quem nunca foi a um encontro que deu tudo errado? É assim que começa a série Shippados, que conta a história de dois jovens adultos tentando sobreviver ao complexo mundo dos relacionamentos por meio de redes sociais e aplicativos. Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) se unem a partir de algo em comum: o fracasso em seus relacionamentos. Disponível a partir desta sexta-feira (7) no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, a comédia romântica é assinada por Fernanda Young e Alexandre Machado, criadores da série Os Normais (2001-2003).

Em um barzinho, Rita avisa, em seu primeiro encontro, que é traumatizada porque o pai deixou a casa quando ela era pequena. Na outra mesa, Enzo diz à potencial parceria que seu talento na vida é identificar links com vírus. Tão sinceros quanto sem noção, os dois acabam se conhecendo após serem abandonados pelos respectivos 'dates' e vivem muitas situações verdadeiras e engraçadas.

"A série fala sobre esse mundo conteporâneo agidado, acelerado, onde muitas coisas não existem mais. A gente não tem mais tempo a perder e não deixa as coisas acontecerem naturalmente. Tudo bem não existir mais algumas coisas, mas isso fala muito sobre frustração. A gente quer fugir de algo que não dá para fugir", antecipa Tatá Werneck em entrevista ao CORREIO.

Valdir (Luis Lobianco), Brita (Clarice Falcão), Suzete (Júlia Rabello) e Helio (Rafael Queiroga), Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) em Shippados ( Divulgação) Suzete (Júlia Rabello), Hélio (Rafael Queiroga), Brita (Clarice Falcão) e Valdir (Luis Lobianco) (Divulgação) Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) em 'Shippados' (Divulgação) Brita (Clarice Falcão) e Valdir (Luis Lobianco) (Divulgação) Suzete (Júlia Rabello) e Rita (Tatá Werneck) (Divulgação) Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck em Shippados

Valdir (Luis Lobianco), Brita (Clarice Falcão), Suzete (Júlia Rabello) e Helio (Rafael Queiroga), Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) em Shippados ( Divulgação) Suzete (Júlia Rabello), Hélio (Rafael Queiroga), Brita (Clarice Falcão) e Valdir (Luis Lobianco) (Divulgação) Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) em 'Shippados' (Divulgação) Brita (Clarice Falcão) e Valdir (Luis Lobianco) (Divulgação) Suzete (Júlia Rabello) e Rita (Tatá Werneck) (Divulgação) Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck em Shippados

A apresentadora, humorista e atriz gravou a série depois que terminou a novela das seis Deus Salve o Rei (2018), e após receber vários convidados para a segunda temporada de Lady Night, programa que ela comanda no Multishow, que também passa na Globo. "Eles estão tão focados nas frustrações que não percebem que na verdade estão se relacionando". completa ela.

Tatá já conhecia o humorista Eduardo Sterblitch, revelado pelo Pânico, mas passaram bastante tempo afastados. "A gente se encontrou e parecia que não tinha tanto tempo longe. Rimos muito. Tinha cena às 4h da manhã que a gente não conseguia parar de rir. Nós dois somos muito desconcentrados e quando juntamos é só divertimento", lembra.

Apesar de ser leve e humorada, a série mostra os altos e baixos da vida. "No fundo somos todos ridículos. A gente vê pessoas e casais que são perfeitos num grau nas redes sociais e se frustra porque a gente não consegue atingir isso. Rita e Enzo são muito reais. São feios, não têm muita credibilidade, têm histórias engraçadas. Isso aproxima eles do público", revela ela, que definiu ainda os protagonistas como herois reais e possíveis: "É possível ser aquele cara e aquela mulher. São muitas camadas, mas a série mostra as relações como elas são", explica.

Os personagens têm até perfis nas redes sociais: para acompanhar, siga @ritatenoriolima e @enzostrindade. Rita trabalha em um balcão de informações de um supermercado e vive em guerra com a sua mãe, com quem mora. Abandonada pelo pai quando criança, justifica todas as suas frustrações com esse trauma. "É uma mulher mau humorada, cri cri, traumatizada. Não posso colocar meu humor dentro da personagem porque o humor da Rita vem justamente do fato dela ser o contraponto. Ela é o olhar estranho sobre o mundo. Sério que tem gente que acha normal passar por isso? O humor dela está nisso. Ela é super questionadora", revela Tatá.

Enzo também não se dá bem com pais e mora com os amigos naturistas Valdir (Luis Lobianco) e Brita (Clarice Falcão). Nerd declarado, é adepto à teorias conspiratórias e desconta seus momentos de raiva em jogos de videogame. "Enzo não tem senso de ridículo. O humor da série vem da observação de quanto o ser humano pode ser ridículo e do quanto a gente faz coisas absurdas", destaca.

Ela mesma conta que já passou por situações que a sua personagem definiria como 'ridículas'. "Quando fui cantar com Roberto Carlos, por exemplo, foi incrível, um dos melhores momentos da minha vida. Mas cheguei em casa e não tinha nem papel higiênico.Tive que me virar com guardanapo. Não tinha uma coisa na geladeira. Quem viu aquele glamour todo nem pensa", considera.

Gravidez e relação com Rafa Vitti

Com a agenda lotada, Tatá conversou com o CORREIO durante 20 minutos, por telefone, nesta sexta-feira (7) e contou que, por causa da gravidez da filha, está reduzindo os compromissos da agenda. "Meu trabalho é tudo. Mas a primeira coisa que aprendi é que não mando mais em nada. Não imaginava que teria problemas. E agora tudo o que a médica mandar preciso cumprir. Eu vou levar até onde dá. Estou lidando com isso com todo amor do mundo, pois é minha filha - e a amo mais que tudo no mundo - mas também fico triste, porque não gosto de ficar parada", revela ela, que está no quinto mês de gravidez.

Tatá Werneck e Larissa Manoela, que estará na próxima temporada do programa

(Foto: Reprodução/Instagram)

Tatá está revezando as gravações da próxima temporada de Lady Night com momentos de descanso. Mesmo tomando todos os cuidados, revelou que está sendo muito difícil. "Passo muito mal antes das gravações, durante e depois. Fora isso, que ninguém tinha me contado, a gravidez me deixou meio lerda. Antigamente, pensava mais rápido, improvisava e tinha minhas sacadas naturalmente. Agora não mais tanto. Estava até falando isso com a minha médica. Mas ela me disse que passa. Meu corpo está completamente empenhado em gerar uma criança. Faz sentido, né?".

Ela, inclusive, postou nesta quinta-feira (6) um vídeo do momento que sentiu a filha cutucá-la pela primeira vez.

"O Rafa fez uma particição especial no programa do Chay (Suede). Como ele está na loucura de gravações da novela, consegui convencê-lo a fazer uma participação. A gente fez até uma desculpa envolvendo a Laura (namorada do Chay), que também está grávida. Ele é um parceiro, companheiro e namorado maravilhoso", declarou-se.

Relação com a Bahia

Questionada sobre sua relação com a Bahia, Tatá derreteu-se e garantiu que é apaixonada pelo estado. "Eu tenho tantas lembranças. Já fui a Morro de São Paulo, Praia do Forte, Salvador... Amo a energia calorosa da Bahia. Sou muito apaixonada. Por agora não tenho previsão de voltar, por causa da vida corrida, mas tenho grande carinho e histórias", conta.

Entre os momentos marcantes, ela recorda de já ter ficado perdida em um bloco de Carnaval em plena Avenida e de ter feito uma trilha 'proibida' sozinha: "Vinha mais quando fazia faculdade. Depois que emendei um namoro no outro, nunca mais voltei, mas adoro".