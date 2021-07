No Japão, Medina se surpreende com privada: 'Do futuro'

Passada toda a novela envolvendo o não credenciamento da namorada Yasmin Brunet para os Jogos Olímpicos, o surfista Gabriel Medina está integrado aos outros esportistas brasileiros no Japão e mantém o foco na conquista da medalha olímpica.

Nas redes sociais, o surfista publicou vídeos mostrando a estrutura do seu alojamento e o quarto de cada competidor. O que mais chamou a atenção do brasileiro foi uma privada. Moderno, o equipamento possui vários botões e funcionalidades. "Tô em choque com essa privada do futuro", escreveu ele.

Medina e os outros surfistas estão na praia de Tsurigasaki, a 64km da capital Tóquio. É lá que as provas do surfe vão ser disputadas. Além dele, vão participar da competição representando o Brasil: Ítalo Ferreira, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb. A estreia da modalidade será na noite de sábado (24), no horário de Brasília, manhã de domingo no Japão.