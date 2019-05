No Maracanã, Fluminense empata com o Cruzeiro nos acréscimos

No Rio, Fluminense e Cruzeiro empataram em 1x1. A volta acontece no dia 5 de junho, em Belo Horizonte. Quem vencer, se classifica para as quartas de final. Nova igualdade, por qualquer placar, leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.



Na primeira etapa, o Flu travou o Cruzeiro, que não conseguiu ameaçar o gol carioca. Por outro lado, o tricolor só experimentou de longe, já que tinha dificuldades para entrar na área da Raposa. Mas os chutes não levaram perigo ao gol de Fábio.



O roteiro do segundo tempo parecia igual, mas, aos 12 minutos, Pedro Rocha recebeu em profundidade e bateu forte para fazer Cruzeiro 1x0. O Pó de Arroz chegou a empatar logo na sequência, com Luciano, mas o atacante estava impedido.

A pressão aumentou e Marcos Paulo chegou a acertar o travessão mineiro, mas o gol de empate só saiu aos 48. Após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz ganhou de Dedé no alto e a bola sobrou para o garoto João Pedro, que fez 1x1.