No ônibus: duas mulheres são presas com quase 70 quilos de maconha em Feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 70 quilos de maconha na última sexta-feira (30), nas proximidades de Feira de Santana. Agentes da corporação faziam uma fiscalização de combate a criminalidade no KM 429 da BR 116, quando localizaram 69,70 kg da droga em um ônibus de viagem que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Aurora (CE).

Os policiais deram ordem de parada ao coletivo e começaram os procedimentos de fiscalização. Depois de subir no ônibus e conversar com passageiros, a equipe decidiu vistoriar o compartimento de bagagem.

Foi quando o cão farejador K9 Umbro indicou que havia droga dentro de duas malas. Com a sinalização positiva, os policiais revistaram as bagagens e encontraram tabletes de maconha.

Quando checaram os tíquetes de bagagens, os PRFs identificaram que duas passageiras eram as responsáveis pelo transporte dos ‘tijolos’ de maconha. À polícia, elas disseram que pegaram as malas em Cuiabá (MT) e dividiriam uma quantia de R$ 10 mil para fazer o transporte da substância até a rodoviária de Maceió (AL).

As suspeitas receberam voz de flagrante delito e a ocorrência foi registrada, assim como o produto apreendido, na Delegacia de Polícia Judiciária em Feira de Santana (BA), para as providências cabíveis. As mulheres devem responder na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.