No outono tropical, invista em sobreposições

A estação muda, mas o clima em Salvador não se altera tanto. No Outono, os dias ficam chuvosos e a temperatura por vezes mais amenas. Nessas oportunidades, é bom investir em looks com sobreposições e em uma paleta de cores mais sóbrias, mas sem nunca esquecer que vivemos em uma cidade dos trópicos. Leveza e equilíbrio são as palavras de ordem. Vale investir em peças mais curtas quando se usa uma terceira peça como jaqueta, por exemplo. A estamparia alegre também harmoniza bem com elementos mais escuros, ou com estética invernal. O segredo é misturar e experimentar. Fique de olho nos moletons alongados, em coletes oversized em verde oliva e nas jaquetas bombers. Podem ser itens certeiros para as produções da nova estação.

Alongado

Esticaram o moletom e ele virou um vestido. As fendas laterais garantem uma jovialidade e frescor. O salto alto confere uma elegância ao look casual.

Pernas à mostra

Shortinho é aquele curinga do guarda-roupa em climas amenos. Em uma versão mais outonal, apostamos no veludo bordado com paetês, fazendo conjuntinho com a jaquete bomber. A regata neon acende o look e a bota traz uma urbanidade ao visu.

Mistura certa

O colete verde militar , boa sobreposição para nosso clima, ganha a companhia do body e calça em estampas tropicais que fazem bonito no lugar da clássica estampa camuflada, fica a dica! Nos pés tênis com solado volumoso, um hit total.





FICHA TÉCNICA

Fotos: Gabriel Cerqueira

Produção de moda: Paula Magalhães e Helenildo Amaral

Beleza: Daí Alves, do Salão Sá Marina

Modelo: Victória Valle, da Home Model

Todos os looks são da Colcci by Zirpoli Representações