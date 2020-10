No programa Segundou, Morena Leite anuncia livro sobre iguarias dos orixás

A pandemia do novo coronavírus trouxe dificuldades para a chef Morena Leite. Paulistana de nascença, ela veio para a Bahia em seu primeiro ano de vida, quando os pais, Fernando Leite e Sandra Marques, procuravam um estilo de vida mais natural e saudável e encontraram na cidade de Trancoso o local perfeito para colocá-lo em prática.



Mas a crise também trouxe algumas novidades e espaço para ela dar um gás em vários projetos, especialmente em seus livros: entre os lançamentos previstos, estão uma obra sobre as iguarias de Trancoso, seu lugarzinho no mundo, e um livro sobre as Iguarias dos Orixás, escrito em conjunto com seu babalorixá, Paulo de Oyá.

Morena contou um pouco de sua história nesta segunta (05), na live Segundou. Mesmo na hora de falar das dificuldades - como ter tido de reduzir a equipe de mais de 500 pessoas pela metade - a chef não deixou a leveza sair da conversa com o publicitário Joca Guanaes.

Morena entrou na live carregando sua filha mais nova, a pequena e comilona Júlia, de apenas 8 meses. A comida faz parte da vida dela desde sua origem: ao chegar a Trancoso, seus pais abriram o restaurante Capim Santo, que se tornou uma pousada e teve participação decisiva nas escolhas que a chef tomou durante sua trajetória.

Com 15 anos, ela foi estudar em um internato em Cambrigde, na Inglaterra. Convivendo com pessoas de diversas nacionalidades, descobriu que podia usar a comida para entender e se comunicar. Dois anos mais tarde, iniciou os estudos na escola de culinária francesa Le Cordon Bleu, onde se formou Chef de Cozinha e Patisserie em 1999.

“O que mais me surpreendeu foi como a França valoriza a cultura e a região de cada comida. Voltei de lá entendendo que não queria fazer comida francesa, queria usar a técnica deles para fazer nosso bobó de camarão, goiabada com sorvete de queijo ou uma moqueca de maturi”, contou.

Autora de 9 livros, Morena Leite afirma que passar para a frente o seu conhecimento é uma de suas grandes paixões. O lema da chef é “pensar global e agir local”. Para ela, é importante conhecer o máximo de coisas do mundo, mas sempre ter cuidados como adaptar essas ideias para ingredientes da própria região. Foi por isso que ela criou do Instituto Capim Santo, em 2010. O projeto conta com 5 unidades - duas na Bahia, em Trancoso e Itacaré - e basicamente é um instituto de formação e capacitação de jovens em gastronomia.



“A intenção inicial do Instituto era compartilhar técnicas e conhecimento gastronômico com pessoas para gerar mobilidade social e empregabilidade. Começou em Trancoso, foi para a Raposo Tavares [São Paulo], Itacaré... Mais importante que técnica e mão, é trabalhar o coração, o desenvolvimento comportamental. O desenvolvimento do ser”, disse a chef.

A pandemia atrapalhou o projeto e motivou a criação de um novo: o Capim Solidário, que, de acordo com Morena, “envolve voluntários, amigos, alunos que colocaram a mão na massa distribuindo quentinhas, arrecadando ingredientes, apoio financeiro... é um trabalho em que distribuímos mais de 60 mil de quentinhas entre Trancoso, Itacaré, Rio e São Paulo”.

Por conta da pandemia, Morena Leite cancelou uma série de eventos que iria participar e acha que o setor de entretenimento é o grande prejudicado com a chegada do coronavírus. A chef ia trabalhar em megaeventos como Rock in Rio Lisboa, Lollapaloosa e Feirão do Automóvel. Todos suspensos e sem data para voltar.

Cozinha Sustentável

Morena é acostumada a cozinhar para públicos grandes. Em 2005, foi escolhida para preparar o coquetel comemorativo para 500 pessoas na Praça da Bastilha, em Paris, durante as comemorações do Ano do Brasil na França. Aquele foi o ano que antecedeu o lançamento de seu primeiro livro, publicado em francês: Brasil, Sons e Sabores foi premiado na Suécia como o melhor livro de cozinha do mundo no quesito inovação.

Durante a live, Morena Leite deu algumas dicas de receitas que chamaram atenção e que servem para fazer o que ela chama de aproveitamento total dos alimentos. Uma das dicas da chef foi de fritar cascas de batata para servir temperadas com vinagre. “É uma delícia!”, afirmou, empolgada.

De acordo com Morena, pensar em sustentabilidade não é só passar uma mensagem com alguma coisa verde. É buscar explorar melhor os alimentos. “Como que a gente pode trabalhar uma abóbora usando casca, semente e polpa? Os deliciosos e super ricos talos de salsa podem render farofas ou até um patê”, disse.

A live segundou acontece todas as segundas-feiras, com Joca Guanaes trazendo convidados especiais para a conversa, que é transmitida pelo Instagram do CORREIO. Em mais de seis meses, nomes como o jogador Daniel Alves, a atriz Mariana Rios, o pugilista Popó e a cantora Majur já passaram por lá.