No retorno à Copa após 64 anos, Gales busca empate com EUA: 1x1

A Copa do Mundo do Catar teve seu primeiro empate. Estados Unidos e País de Gales ficaram no 1x1 na tarde desta segunda-feira (21), no estádio Ahmad bin Ali. Timothy Weah, filho do famoso jogador liberiano George Weah, abriu o placar para os americanos, e Bale, de pênalti, empatou.

Com o resultado, as seleções terminam a primeira rodada empatadas com um ponto no Grupo B. As duas aparecem atrás da Inglaterra, que é a líder com três pontos. Mais cedo, o English Team goleou o lanterna Irã por 6x2.

A partida marcou o retorno de Gales à Copa do Mundo, depois de 64 anos. O primeiro tempo, porém, teve domínio dos Estados Unidos. Os americanos tinham maior posse de bola e criavam boas chances, empurrando o rival para o campo de defesa. Aos 9 minutos, o o zagueiro galês Rodon quase fez um golaço - só que contra.

Superior em campo, os EUA conseguiram o gol aos 36 minutos. Pulisic fez um lindo passe e lançou Timothy Weah. Assim como fazia seu pai, George, ele mostrou categoria na frente do goleiro Hennessey e abriu o placar.

No segundo tempo, País de Gales entrou na partida. A seleção se mostrou mais ligada e passou a levar mais perigo, principalmente em jogadas aéreas.

Depois de tanto martelar, a equipe galesa chegou ao empate no fim, após a arbitragem marcar um pênalti de Zimmerman em Bale, aos 34 minutos do segundo tempo. O próprio jogador que bateu e garantiu o 1x1.

A próxima rodada do Grupo B será disputada na sexta-feira (25). O País de Gales enfrentará o Irã às 7h, enquanto os Estados Unidos encaram a Inglaterra às 16h.