No Segundou, Claudinha disse que pode se juntar a Ivete em turnê

Segunda-feira de Carnaval não podia faltar Claudinha na avenida, né? Mas como neste ano ela, como todos os outro artistas, não pôde subir no trio, o CORREIO deu um jeito de aproximá-la dos fãs e a convidou para bater um papo com Joca Guanaes no Segundou nesta segunda (15), às 19h, no Instagram do jornal. O encontro faz parte do CORREIO Folia em Casa. “A essa hora, na segunda-feira de Carnaval, eu estaria subindo a Sulacap”, disse, com certo lamento, a cantora.

No sábado, ela fez a festa com Ivete Sangalo na live O Trio, que foi transmitida pelo Multishow e pelos canais das artistas. No Segundou, foi o assunto mais comentado e Joca disse que recebeu mais de 1,5 mil mensagens de fãs das duas artistas pedindo que as duas se juntem novamente quando a pandemia acabar e façam uma turnê em dupla pelo país. E Claudia disse que há grande chance de isso acontecer.

Ivete e Claudia na live do sábado de Carnaval

“Rapaz, foi um negócio emocionante pra gente também e estou até agora sensível, sempre grata a cada segundo do dia. Tô com muita vontade de fazer de novo, não vou mentir. 'Eu queria que essa fantasia fosse eterna'”, disse Claudinha, usando o refrão do clássico do axé Baianidade Nagô.

Corudinhos

A mistura dos admiradores de Ivete e Claudia deu tão certo que já surgiu até um apelido para a junção deles: “São os 'corudinhos', como [a cantora] Ju Moraes disse: uma mistura dos Corujas com o Largadinho, nossos blocos”.

A ideia de juntar as duas foi, segundo Claudia, muito natural: “Falo com Ivete por telefone e a gente sempre falou em fazer uma música juntas, uma turnê... Aí, eu estava vindo pro Verão em Salvador e a coisa fluiu naturalmente. A gente se falava todo dia pela internet e ensaiava online. Era uma dinâmica desafiadora, mas leve. A gente preparou o repertório e a coisa foi se ‘encaixando’. Foi lindo! ”.

Claudinha falou sobre como tem sido sua rotina na pandemia e como tem dividido o tempo entre a carreira e a família neste período. “Trabalhei muito mais que costumo trabalhar. A gente tem estúdio em casa, mas antes da pandemia era uma equipe grande, com banda... Mas nessa situação, a estrutura foi bem menor pra evitar aglomeração”. Durante a quarentena, Claudia gravou clipes em casa e lançou vídeos de canções como de Desembaça, em setembro, e Rodou, com Wesley Safadão, em novembro. As duas estão no EP Sol a Sol, lançado em dezembro.

O álbum foi lançado com o papel de trazer certa alegria às num momento de dor por causa da pandemia. “Sou uma mulher de fé e acredito que nasci pra levar alegria paras pessoas. Essa é minha identidade. Sou uma mulher forte, perseverante, tenho alegria e isso é da minha natureza. Mas essa alegria não é um fardo porque eu não fabrico essa alegria”, disse.

Na pandemia, Claudinha não escapou de fazer a faxina em casa, tarefa pela qual ela não morre de simpatias. Prefere mesmo cozinhar, porque, nesse caso, a família reconhece o valor de seu trabalho e os meninos, segundo ela, gostam muito.

Em agosto de 2019, nasceu Bela, a primeira filha menina de Claudia com o marido Márcio Pedreira. Eles já tinham Davi e Rafael, que na época tinham dez e sete anos. “Bela é minha amiguinha. Ela canta e quer me mostrar, é meio exibida. É feminina, mas muito despachada, como eu. Convive com três gentlemen, que são educados e sabem respeitar uma mulher”, disse em referência aos filhos e ao marido.

A estrela do axé também celebrou a sua participação como técnica do The Voice +, que recebe participantes com mais de 60 anos. “Eles são jovens porque escolheram ser jovens dentro da mente deles. Eles nos enchem de esperança. E é uma coisa mútua, porque ele nos fazem acreditar no amanhã e eles também tão se alimentando dessa energia, dessa força”.



