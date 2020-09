No Segundou, influenciadora Luciana Tranchesi falou sobre sua carreira

A influenciadora digital Luciana Tranchesi, 31 anos, foi a entrevistada de Joca Guanaes no Segundou de segunda-feira (21), no Instagram do CORREIO. Ela falou sobre a experiência de ter sido uma das pioneiras na produção de conteúdo digital no país em 2010, numa época em que o termo “influenciadora digital” ainda nem existia.

“Eu trabalhava com minha mãe e ela ficou muito doente. Eu queria ficar com ela em casa e no hospital, mas comecei a me sentir meio ociosa, não tinha o que fazer. Umas amigas haviam começado um blog, mas eu nunca fui muito tecnológica. Fiz o blog, quebrei a cabeça e comecei a publicar matérias. Uma das primeiras foi sobre um jantar que tinha ido, no restaurante DOM, aqui em São Paulo”, lembrou a instagrammer, filha da empresária Eliana Tranchesi (1955-2012). Eliana era dona da Daslu, butique paulista que trouxe para o Brasil marcas de alto luxo no Brasil como Chanel, Dolce & Gabbana e Hermés.

Luciana Tranchesi em uma de suas postagens (fotos: reprodução Instagram)

Depois do blog, ela teve também um canal no YouTube, mas foi no Instagram que Luciana se consolidou. Hoje, tem 739 mil seguidores. Em seus posts, ela publica conteúdo relacionada a maquiagem, moda, culinária e jardinagem. E também sobre o filho, Antônio, de seis anos.

Patrocínio

Depois de dez anos de experiência como influencer, ela avalia que a produção de conteúdo se tornou mais profissional nesse período: “No começo, não tinha patrocinador. Me lembro de uma das primeiras empresas que me procuraram e disseram ‘você quer fazer um trabalho pra gente?’”.

Surpresa com o interesse da marca que possivelmente seria sua parceira, buscou apoio com Eliana: “Mãe, querem que eu faça um trabalho! Como assim? Que eu vou fazer, como vou falar, como vou cobrar, como vou comunicar?”, perguntou aflita a blogueira iniciante.

Nesses dez anos de experiência muita coisa mudou. Hoje, marcas poderosas se tornaram seus anunciantes - ou “parceiros”, como preferem dizer os influencers. Recentemente, Luciana e a irmã Marcella, outra influencer, assinaram um contrato com a M.A.C. A dupla assina uma seleção de três produtos que serão lançados em breve por uma das maiores fabricantes de cosméticos do mundo.

O filho dela, Antônio, também frequenta as postagens e está se tornando um influenciador mirim. É comum ele aparecer nas postagens da mãe em looks descoladinhos.

Antônio, filho de Luciana, tem seis anos

O menino também aprende a cuidar de plantas. Luciana justifica por que ensina o filho a fazer isso: “Quando eu era criança, tinha que esperar uma semana pra ver o desenho que eu queria. Mas hoje as crianças têm tudo automático, é só abrir o YouTube. Então, não aprendem a ter paciência, a entender que você planta uma semente, pra depois regar e só depois, nascer”.

Joca também questionou Luciana sobre a importância da diversidade na moda e a influenciadora comentou: “Hoje, a gente vê as coisas antigas e pensa: é um absurdo ser só um biotipo, só um estilo de gente”, criticou. “E pra quem tá fora porque não consegue ‘se achar’ em nenhum meio de comunicação ou em uma revista ou num seriado? Por que não abraçar as diferenças? Por que não ser inclusivo e abraçar todos os biotipos e etnias? Esse diálogo demorou, mas graças a Deus tá acontecendo agora”, comemorou a influenciadora digital.

