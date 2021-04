No Segundou, Marcelo Martins relembra histórias de solidariedade

Histórias de superação, solidariedade e boas notícias foram o assunto da conversa de Joca Guanaes com Marcelo Martins ontem no Segudou, no Instagram do CORREIO. Martins, baiano, é sócio do site Razões Para Acreditar, que reúne uma série de histórias positivas para dar alegria e esperança aos leitores.

O site deu origem também ao Voaa, plataforma de financiamento coletivo que foi criado em 2019, com foco em pessoas que passam algum tipo de necessidade e precisam de dinheiro para melhorar suas condições de vida. No ano passado, o Voaa arrecadou R$ 13 milhões e neste ano, a meta é de R$ 24 milhões.

Na conversa com Joca, Marcelo destacou algumas campanhas do Voaa, entre elas uma que arrecadou fundos para construir um novo abrigo para idosos em Itabela, na Bahia. A casa havia sido destruída por fortes chuvas e os ocupantes da Casa de Idosos Giuseppe Aras ficaram desabrigados. "As chuvas destruíram asilo e os velhinhos foram resgatados porque iam morrer afogados. Perderam casa e móveis. Minha mãe pediu uma vaquinha e fizemos, O terreno foi cedido pela prefeitura e conseguimos uma nova casa, bem equipada e com o conforto que merecem", lembrou Marcelo. A vaquinha arrecadou R$ 117 mil e superou a meta de R$ 115 mil.

Marcelo destacou também que algumas empresas têm atuado em parceria com o Voaa, como a OLX. "João, um menino de nove anos, tinha perdido o pai fazia pouco tempo. E ele entrou no OLX para procurar uma casa para a mãe. Mas ele mora na Região Sul e encontrou uma casa no Nordeste. Entrou em contato com o vendedor e propôs pagar R$ 50 por mês. Soubemos da história e fizemos uma vaquinha. Arrecadamos entre R$ 200 mil e R$ 300 mil e ele comprou a casa". A OLX então, deu ao garoto e à família dele um voucher para que eles fizessem compras no site e equipassem a casa com móveis ou aparelhos eletrônicos. "Este é um uxemplo de como as marcas podem entrar como parceiras, apoiando histórias inspiradoras".

Para Marcelo, o brasileiro sempre foi empático e solidárioa, mas a pandemia tornou essas características mais visíveis. "O brasileiro sempre foi solidário, empático, a pandemia serviu pra despertar uma maior consciência, mas entendo o brasileiro como solidário e na pandemia isso ficou mais visível, então por isso, a audiência do Razões aumentou, as contribuições com a Voaa aumentaram".