No sufoco, Flamengo empata com o Peñarol e se classifica

A noite foi de emoção para os brasileiros na Copa Libertadores da América. Na última rodada da fase de grupos do torneio, o Flamengo entrou em campo para buscar uma vaga nas oitavas de final do torneio sul-americano.

Diante do Peñarol, no Uruguai, o rubro-negro carioca conseguiu segurar os rivais e empatou em 0x0, garantindo uma vaga entre os 16 melhores times da competição.

O primeiro tempo foi todo vermelho e preto. Ao menos cinco boas oportunidades foram criadas pela equipe do treinador Abel Braga. Em uma delas, a mais perigosa, o centroavante Gabigol saiu de cara com o goleiro Dawson e chutou para fora da meta.

No segundo, pressão uruguaia e o Fla ficou com um a menos após a expulsão de Pará. Mesmo assim, conseguiu manter criar mais chances. Vitinho por pouco não fez o gol do triunfo. No fim das contas, o empate sem gols garantiu o Fla na próxima fase. O clube terminou como líder do Grupo D, com 10 pontos e seis gols de saldo. A LDU passou o Peñarol e avançou em segundo, também com 10 pontos e quatro gols de saldo.

Cumprindo tabela

O Palmeiras, já garantido nas oitavas antes da rodada final, recebeu o San Lorenzo no Allianz Parque e venceu por 1x0, gol marcado por Gustavo Scarpa aos 23 minutos do segundo tempo. O Verdão passou de fase com 15 pontos ganhos nas seis rodadas.