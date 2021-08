No susto: Bonner quase esquece o 'boa noite' e público se diverte nas redes sociais

O 'boa noite' mais tradicional do jornalismo brasileiro quase ficou pelo caminho nesta quarta (18). Isso porque o apresentador William Bonner quase esqueceu da sua tradicional despedida. Após o encerramento do Jornal Nacional por Renata Vasconcellos, o apresentador ficou em silêncio por alguns momentos.



O Bonner esquecendo o “boa noite” por causa das redes sociais na tela HAUAHDUJEOFE bom demais #JN pic.twitter.com/Z3nsjZy8YG — ilze scamparini cantora mascarada (@niconatv_) August 19, 2021

Bonner pareceu distraído momentaneamente após ser exibido o novo selo do "Jornal Nacional" e uma chamada para as redes sociais feita por Renata.Mas antes que o telejornal fosse encerrado, Bonner se despediu do público: "boa noite e até amanhã". A quase gafe não passou despercebida pelo público, que se divertiu nas redes sociais."Novo selo do Jornal Nacional mostrando as redes sociais do programa, bem como os links do G1 e Globoplay. Bonner ficou tão empolgado que quase se esqueceu do tradicional BOA NOITE", escreveu um internauta."O Bonner esquecendo o “boa noite” por causa das redes sociais na tela. Bom demais", escreveu outro. "Bonner tá que nem eu na aula de hoje", brincou uma internauta.Teve também quem temeu não dormir a noite, com a devida ironia. "Eu ir dormir sem o "Boa Noite" do William Bonner eu não conseguiria dormir à noite!!!"