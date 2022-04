No timbal, novinha! Pedro Sampaio e Timbalada agitam 12h de festa open bar

A sexta-feira é santa, pero santa no soy, como bem diz o meme já batido em todas as semanas santas. Para quem não tem santidade e deseja curtir uma festa depois de bater o velho caruru, a festa Carna Onda promete um agito com 12h de festa e nomes como Pedro Sampaio e Timbalada na grade, que é exclusivamente open bar. A festa acontece às 19h da sexta-feira (15), na Quinta Portuguesa.

Além de Pedro Sampaio e a Timbalada, o evento terá os DJs Telefunksoul, RV, Saraiva e Igor Kelner. A ideia é misturar baianidade com uma projeção nacional. Os ingressos custam R$330 e podem ser comprados na plataforma Digita, clicando neste link. Os dois primeiros lotes esgotaram.

“Será a maior edição de todas, totalmente open bar com a maior revelação de funk da atualidade”, comenta Dudu Punzi, sócio da Memo, produtora do evento.

A festa também terá a participação da influenciadora, modelo e apresentadora Gabi Prado, que vai comandar a Memo Tv e registrar cada momento. A cobertura será transmitida no canal Memosfera no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCXGw-202jinXVRFm0H3GP8w).

Com o tema Confia na Bahia, o Carna Onda reúne diferentes ritmos em uma festa à fantasia full open bar para matar a saudade do carnaval. A cenografia elaborada mistura cores e neon em um casarão antigo com uma paisagem natural, para garantir o agito da maior edição do evento.