No Twitter, Neymar parabeniza Bayern e lamenta derrota na final

Através de sua conta oficial no Twitter, Neymar lamentou a derrota de 1x0 para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões, disputada neste domingo (23). O atacante brasileiro não deu entrevista no pós-jogo, mas as câmeras da transmissão flagraram Neymar desolado em campo e chorando após o apito final.

Na postagem, o atacante afirmou que a derrota faz parte do futebol, e que o clube fez de tudo pela vitória: “Perder faz parte do esporte, tentamos tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês”. Depois disso, ele ainda parabenizou o Bayern de Munique pelo título.

Após uma atuação apagada na partida do Estádio da Luz, Neymar foi recebido sob aplausos por um grupo de torcedores que esperavam o PSG desembarcar no hotel da capital portuguesa.