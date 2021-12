Noite criativa: fuja das cores tradicionais no Natal

O Natal está logo aí e que tal vestir algo diferente na celebração com a família e amigos? Nada de vestido, nem dos tradicionais tons da época: vermelho e verde. A ideia é usar a criatividade e arrasar em composições que não vão ficar restritas apenas à época natalina. Afinal de contas, não vale mais a pena comprar algo para vestir uma só vez. O bacana é tirar o máximo proveito das peças. Pensando nisso, apostamos neste editorial nas calças, saias, tops, brilho e até no quimono. Todas opções fáceis de serem combinadas com outros itens, gerando novas composições.



Brilho já

Celebrar o amor e a amizade é algo que pede um tom festivo. Nada como usar o brilho para trazer essa estética. Top de paetês rosados, pantalona em lurex metalizado e colares dourados brilham juntos sem serem excessivos.



Tropical chique

Brincamos com os tons lavanda e lilás, combinando conjunto de quimono e calça estampados com top de alças de corrente (peça que promete ser um hit do verão). Argola e sandália de salto quadrado arrematam a produção.



Beleza pura

Os tons rosados retornam com tudo e fazem bonito nessa produção de body com mangas bufantes mais saia de paetês com fenda. Resta alguma dúvida de que é pra lacrar no Natal?



Ficha técnica:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo : Paula Borges (@paulla.borges) da One Models Bahia (@onemodelsoficial)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)