Noite da Beleza Negra faz homenagem ao centenário de Mãe Hilda Jitolu

O bloco afro Ilê Aiyê realiza, neste sábado (28), a partir das 20h, na Senzala do Barro Preto, a 42ª Noite da Beleza Negra, levando para o palco não só beleza negra, mas também a consciência étnico-racial para a busca de uma sociedade melhor. O espetáculo tem roteiro e direção geral do dramaturgo, diretor teatral e roteirista baiano Elísio Lopes Jr. Com o tema Iroko é Liberdade – Um Espetáculo para Festejar o Tempo, a festa irá promover reencontros musicais e homenagear os centenários de Mãe Hilda Jitolu, matriarca do Ilê Aiyê, e de Agostinho Neto, herói nacional de Angola, além de também fazer uma reverência à memória de Sérgio Roberto dos Santos, idealizador da Noite da Beleza Negra, que faleceu no último domingo (22).

A grande expectativa do público é acompanhar a eleição da nova Deusa do Ébano, mas o que se verá no palco é muito mais do que isso. A proposta é fazer um espetáculo de música preta brasileira, que vai mexer com a memória e o coração de muitas gerações. A cantora, compositora e dançarina Nara Couto faz a primeira participação da noite. Em seguida, a formação original do revolucionário grupo As Sublimes, com Isabel Filardis, Lilian Valeska, Karla Prietto, promete festejar a força que existe quando três mulheres pretas decidem se juntar e soltar a voz. Quem viveu nos anos 90 deve se lembrar delas.

"Estou assinando esse espetáculo pela sétima vez, com a mesma equipe. Essa equipe criativa (Zebrinha, Jarbas Bittencourt, Renata Mota, Clarissa Torres) foi responsável pela construção de um novo formato e de uma nova estética para a Noite da Beleza Negra. Para nós, muito além do concurso, essa noite aponta direções, pautas e estéticas da arte preta. Os artistas querem esse palco, comemoram quando são convidados, doam seu ofício. E nós honramos essa responsabilidade. É a história do Ilê e a nossa colaboração criativa para o enaltecimento da nossa cultura preta e da nossa ancestralidade.", comenta Elísio Lopes Jr.

Com o intuito de fortalecer a beleza da voz e do posicionamento da mulher preta baiana, nesta edição todas as candidatas poderão ser ouvidas em depoimentos que serão exibidos durante toda a noite, integrados ao conteúdo do espetáculo. “A Deusa do Ébano do Ilê Aiyê precisa reinar na dança, na garra, nos posicionamentos e não apenas na beleza física”, reforça o fundador e presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô.

A banda Afrocidade fará show na Noite da Beleza Negra (divulgação)

Coro de vozes negras

Entre números de dança, música e o desfile das candidatas, duas vozes potentes da música baiana se apresentarão juntas no palco Senzala do Barro Preto. São elas Patrícia Gomes e Alobened. Elas cantam acompanhadas da Band’Aiyê sucessos que ficaram marcados nas suas vozes e prometem colocar a plateia para dançar e vibrar com o reencontro entre essas mulheres pretas potentes que fizeram história na música baiana.

A apresentação da 42ª Noite da Beleza Negra é de Arany Santana, Val Benvindo e Sandro Telles. O trio conduzirá o desfile das candidatas, chamando uma a uma no palco para se apresentar e conquistar o voto do júri e do público. Esta edição da Noite da Beleza Negra é pioneira em inaugurar a presença de uma finalista trans, a esteticista Laís de Araújo Ferreira, de 26 anos.

Outro ponto alto e emocionante da noite será a homenagem ao centenário da matriarca do Ilê Aiyê, Mãe Hilda Jitolu. A cena terá leitura de texto pelo ator Sulivã Bispo, canto da multi-instrumentista mirim Lilica Rocha e balé solo da coreógrafa e professora de dança Edilene Alves, deusa do Ébano de 2009, que fará uma interação com a representação do orixá Omolu, dono de significado profundo relacionado à vida e à morte.

O centenário do herói nacional de Angola, Agostinho Neto, também vai merecer um momento importante do espetáculo. Dessa vez, é o ator Diogo Lopes Filho que encarna a voz poética e a potência desse ícone angolano. Engajado na luta pela libertação do povo de seu país, então colônia de Portugal, Agostinho Neto tornou-se o primeiro presidente de Angola em 1975. Por sua produção literária, marcada por um tom de resistência, ficou conhecido como “poeta maior”. O Ilê Aiyê dedica a ele o tema do seu Carnaval 2023.

A 42ª Noite da Beleza Negra marca a despedida da atual rainha Gleicy Ellen Teixeira que, em caráter inédito, reinou por três anos devido a não realização do concurso por dois anos consecutivos de pandemia.

Além da Band’Aiyê, anfitriã da casa, a banda Afrocidade é a grande convidada para animar a noite e celebrar a vitória da nova Rainha do Ilê Aiyê.





SERVIÇO - 42ª Noite da Beleza Negra | sábado (28), a partir das 20h, na Senzala do Barro Preto, Curuzu | Ingressos: R$ 200 / R$ 100 (pista) e R$ 300 / R$ 150 (camarote), à venda na Bilheteria Digital