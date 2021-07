Noite de Arraiá tem Elba Ramalho, Solange Almeida e Padre Fábio

O clima de arraiá toma conta do mês de julho com show de Elba Ramalho e participação de Solange Almeida e Padre Fábio de Mello. O encontro acontece nesta sexta-feira (16), às 20h, durante a live Uma Noite de Arraiá que será transmitida pelo Portal Terra.

Anfitriã da noite, Elba vai cantar seus principais sucessos e vai homenagear importantes nomes do forró no show que acontece diretamente do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. O evento beneficente tem como objetivo ajudar a ONG Amigos do Bem.

Durante toda a apresentação, um QR Code ficará na tela para direcionar doações a entidade apoiada por Elba. Além da transmissão ao vivo, a live ficará disponível no canal oficial da cantora no YouTube.