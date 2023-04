Noiva cancela casamento após descobrir que mãe morreu pouco antes da cerimônia

Letícia Soares estava com o casamento marcado para a última sexta-feira (14), mas cancelou de última hora a cerimônia após descobrir a morte de sua mãe, que foi vítima de um acidente de trânsito em uma rodovia próxima a Marília, interior de São Paulo.

Segundo o R7, Edna Nabas Soares, de 43 anos, e o enteado Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, de 12 anos, estavam no carro indo para o casamento de Letícia.

O carro onde eles estavam, um Corolla, se deparou com um Gol, dirigiro pelo idoso Wilson Callera, que fazia uma ultrapassagem proibida.

Edna, que vinha no sentido contrário, freou bruscamente para evitar a colisão frontal, mas perdeu o controle da direção e colidiu com o caminhão que era ultrapassado pelo Gol.

O caminhoneiro e o passageiro não sofreram ferimentos. No entanto, Edna e Gustavo ficaram presos entre as ferragens e morreram no local.

Wilson, o responsável pela colisão que fazia a ultrapassagem perigosa, fugiu do local sem prestar nenhuma assistência, mas foi localizado e identificado pouco depois. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

O corpo de Edna foi sepultado em Marília. Gustavo foi enterrado em São José do Rio Preto.