Noiva de jogador do Botafogo-PB ofende nordestinos em vídeo

A noiva do lateral esquerdo Léo Campos, do Botafogo-PB, Adriana Borba, atacou os nordestinos em um vídeo publicado nas redes sociais. Entre os comentários xenofóbicos feitos por ela, estão ofensas ao sotaque e costumes típicos, como o jeito de andar dos paraibanos.

Esposa do lateral Léo Campos, do Botafogo-PB, fez stories xenofóbicos sobre os paraibanos.



Adriana Borba reclamou do sotaque e até do jeito de andar do povo da Paraíba.



Até mesmo as gírias locais foram ironizadas.



Adriana já excluiu a conta no Instagram. pic.twitter.com/kqe1mNUSoF — Cógenes Lira (@cogenes) January 25, 2023

A noiva de Léo Campos ainda falou que as pessoas andam 'arrastando o chinelo o tempo inteiro' e afirmou que chegou a encarar alguns paraibanos no mercado por causa do costume. "Não sei como não apanhei". Ela desativou o perfil nas redes sociais logo depois da repercussão negativa.

No momento em que o vídeo foi publicado, Léo Campos, de 30 anos, estava treinando no CT do Botafogo-PB, Maravilha do Contorno. O jogador só ficou sabendo do caso após a atividade. Pouco depois, ele gravou um novo vídeo, ao lado da noiva, para se desculpar.

"Fala, meu povo da Paraíba. Minha mulher foi fazer uma brincadeira sem maldade nenhuma. Só que, infelizmente, teve algumas palavras que o pessoal entendeu errado. A cidade é maravilhosa, vocês são maravilhosos, receberam muito bem a gente. Minha família vai me visitar, vai comprar passagem para conhecer a cidade. Queria pedir desculpas por ela também. Queria que vocês nos perdoassem porque aqui ninguém tem maldade nenhuma. Queria que vocês apoiassem a gente e não nos criticassem", falou.

Drica Borba também pediu desculpas, e endossou as palavras do lateral. "Infelizmente, a forma com que eu falei... Às vezes, a gente brinca... Quantas vezes um comediante brinca... Vocês têm o direito de não gostar. Não tiro a razão de vocês. Reforço as palavras do Léo: estamos torcendo pelo clube. Tínhamos outras propostas, e eu falei para ele vir para João Pessoa. Não gostaria que esse meu erro atrapalhasse o futebol dele, atrapalhasse ele com o Botafogo-PB, até porque hoje eu também sou torcedora do Botafogo-PB".

Posteriormente, o Botafogo-PB emitiu nota oficial sobre o caso em suas redes sociais - ainda que não tenha citado o nome do lateral Léo Campos ou o da sua noiva. A diretoria do clube afirmou que "reprova demonstrações que sugiram qualquer discriminação", e mencionou que "os envolvidos, reconhecendo o erro, já se manifestaram com pedidos de desculpas".