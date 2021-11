Noivo de Sthe diz estar ‘muito triste’ com conduta da companheira em ‘A Fazenda’

Victor Igoh, noivo de Sthe Matos, decidiu se pronunciar sobre a participação da baiana no reality show “A Fazenda 13”. Ele não entrou muito em detalhes, mas disse estar muito triste com “tudo o que está acontecendo”.

“Sthe teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que não concordo como companheiro”, comentou o rapaz no stories do Instagram, nesta terça-feira (02). “Mas, as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano de bem e a grande mãe que é”.

Foto: Reprodução

A influenciadora esteve envolvida em polêmicas após ser acusada de se envolver com o ‘peão’ Dynho Alves, que é casado com a funkeira Mirella. Ele e Sthe chegaram a dividir a cama após uma festa. Alguns sugeriram que houve movimentações na cama durante a noite e cogitaram que os peões estavam se beijando debaixo do edredom.

Sthe ainda foi questionada pelo colega de reality Rico Melquíades pela sua proximidade com Bil Araujo.

“Vocês jamais irão me ver expor em rede social algum tipo de julgamento, ira, maledicência, ou quaisquer comportamentos que possam causar danos à vida de alguma pessoa, independente se ela esteja errada ou certa”, disse ainda Victor.

Ele também diz que, por ela não estar presente para se defender, irá esperar esse momento chegar.