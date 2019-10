Nome badalado na música eletrônica, DJ Alok se apresenta em Salvador neste sábado (5)

Um dos nomes mais badalados na música eletrônica no Brasil, DJ Alok, se apresenta mais uma vez em Salvador. Aos 28 anos de idade, o goiano, que será pai em breve, tem marcado presença nas maiores festas realizadas no país. Não importa o gênero, do pop ao rock, os remix e as batidas do DJ estão quase sempre confirmadas entre atrações.

O exemplo disso é a presença de Alok na programação do Festival VillaMix, que acontece neste sábado (5), no Parque de Exposições, a partir das 17h. A festa tem um caráter mais sertanejo, mas esse ano abrange outros gêneros musicais, como o samba do Raça Negra.

Na última semana, Alok subiu no principal espaço de shows do Rock in Rio, o Palco Mundo, abrindo o primeiro dia de festas na capital carioca. No dia ainda participaram o rapper Drake, e as cantoras Ellie Goulding e Bebe Rexha. E para quem é fã do DJ, pode comemorar, porque o artista já é presença confirmada na próxima edição do Rock in Rio, que acontece em 2021. Em Salvador, o Dj se foi atração no último Festival de Verão.



O que você acha de se apresentar em eventos como o Festival VillaMix, que mistura atrações musicais de diferentes estilos?

R: O VillaMix tem esse lance de reunir uma galera bem eclética, já que são diversas tribos. O festival é uma oportunidade sensacional de levar minha música para um público que sempre é muito receptivo e que tem uma energia inexplicável, em Salvador sempre é uma experiência incrível.



Nestes casos, é preciso preparar um repertório especial, mais “democrático”?

R: Acredito que no VillaMix todos já estão acostumados com essa mistura de gêneros musicais, e o mais importante é curtir a música e toda a energia que ela pode proporcionar, independente do artista que estiver se apresentando. No meu repertório, procuro tocar o que a galera quer curtir e a troca com o público é a melhor possível.



Você tem tocado nos últimos anos no Carnaval de Salvador. Já tem alguma coisa certa para 2020?

R: Tocar em Salvador é maravilhoso e eu sou suspeito para falar, já que a Romana é da Bahia, amo a Bahia. Mas sobre me apresentar no Carnaval 2020, com certeza será um prazer voltar tocar nesse evento incrível.



Você se apresentou no primeiro fim de semana do Rock in Rio? Como foi a experiência?

R: Insano!! Confesso que estava bem ansioso e nervoso para esse show e para pisar no Palco Mundo. Foi uma grande realização na minha vida.