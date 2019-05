Nome do filho de Meghan e do príncipe Harry é Archie Harrison

O nome do filho do príncipe Harry e da duquesa de Sussex, Meghan Marke, é Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O menino, que nasceu na segunda-feira (6), é o sétimo na linha de sucessão à coroa britânica. Ele foi apresentado ao público nesta quarta (8), no Castelo de Windsor.

O mais novo bebê real fez a sua primeira aparição pública nesta quarta-feira (8). filho de Meghan Markle e do Princípe Harry, ele apareceu carregado pelo pai, enrolado em uma manta branca.

(Foto: AFP)

A família optou por uma aparição mais discreta, dentro do Castelo de Windsor, com presença de poucos fotógrafos, diferente da tradição do nascimento dos últimos bebês reais, que apareceram do lado de fora.

Ele é o primeiro bebê interracial e terá dupla nacionalidade, visto que Megan é americana. "É mágico, é incrível", disse Meghan à imprensa. “Eu tenho os dois melhores homens do mundo, então estou muito feliz. Ele tem o temperamento mais doce, ele é muito calmo.

(Foto: AFP)

A Rainha Elizabeth afirmou que está muito feliz com a chegada de mais um bisneto.

O menino nasceu na última segunda-feira (6). No dia, Harry comentou sobre como estava feliz. "O bebê é absolutamente maravilhoso", disse. "Eu estou nas nuvens", completou. O nome do novo herdeiro ainda não foi anunciado.