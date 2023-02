Nomes na areia à espera da maré alta

O pai segura a mão da filha morta no terremoto que assolou Turquia e Síria na semana passada. Não é possível ver a garota de 15 anos, presa entre blocos de concreto, apenas o colchão em que dormia. O pai olha o vazio, o braço esticado e unido à mão inerte. Há uma delicadeza enorme nessa cena, que de certa forma dissimula o horror. Ela se chama Irmak e ele, Mesut. São nomes bonitos, que soam estranhos para nós, filhos da língua portuguesa.

Esse momento foi capturado pelo fotógrafo Adem Altan, da AFP, na cidade turca de Kahramanmaras. Irmak morreu soterrada junto com outros milhares de seres humanos, numa dessas tragédias que nascem feito uma convulsão, repentinas e arrasadoras. Tragédias que revelam sobretudo nossa vulnerabilidade e a imensa fragilidade do que erguemos. Prédios inteiros se dissolvem como em antigos seriados japoneses. Famílias inteiras se dissolvem como se fossem o que realmente somos: nomes escritos na areia à espera da maré alta. Um enorme nada diante de algo muito mais poderoso e imprevisível.

Perplexos em meio à desdita, perguntamos: quem é o responsável por um episódio tão devastador e ao mesmo tempo tão banal? Num atentado terrorista, apontamos o dedo para a deformidade moral dos extremistas ou a facilidade com que armas pesadas são adquiridas por civis. Numa guerra, deploramos as justificativas torpes, o xadrez geopolítico que empurra nações para o front, a carnificina evitável. Mas em quem pôr a culpa quando ocorrem falhas e fissuras em placas tectônicas centenas de quilômetros abaixo da superfície? Contra quem devemos direcionar nosso ódio e nossa impotência?

Os religiosos têm ao seu dispor uma resignação obstinada, capaz de encontrar motivações e desígnios divinos que justifiquem algo tão brutal e gratuito, ou ao menos conseguem apaziguar dores lancinantes com fé e devoção. Mas e quanto aos ateus? Como pode o acaso se sobrepor assim impunemente ao nosso livre-arbítrio, nos transformando em títeres ou formigas? Essa tal condição humana vive nos pregando peças e mostrando a nossa insignificância, como indivíduos e como espécie, na tessitura do universo.

No belo romance Primavera num Espelho Partido, Mario Benedetti discorre sobre outra espécie de terremoto: o abalo sísmico moral que uma ditadura provoca em um país. É uma metáfora do seu Uruguai dos anos 70, mas é perfeitamente possível transpor a sua reflexão para o que ocorreu na Turquia e na Síria: “Todo esse terremoto nos deixou mancos, incompletos, parcialmente vazios, insones. Nunca mais seremos o que éramos antes. Melhores ou piores, cada um saberá. Por dentro, e às vezes por fora, uma tormenta passou sobre nós, um vendaval, e essa calma de agora tem árvores caídas, telhados desmoronados, terraços sem antenas, escombros, muitos escombros."

Benedetti prossegue: “Temos que nos reconstruir, é claro: plantar novas árvores, mas talvez não haja nos hortos as mesmas mudas, as mesmas sementes. Erguer novas casas, fantástico, mas será melhor que o arquiteto se limite a reproduzir fielmente o projeto anterior ou será infinitamente melhor que repense o problema e desenhe um novo projeto, que contemple as nossas necessidades atuais? Remover os escombros, dentro do possível, pois também haverá escombros que ninguém poderá remover do coração e da memória.”

É isso. Há escombros que não dá para remover. Por mais que se reconstrua tudo, tijolo por tijolo, rua por rua, seguindo passo a passo o projeto anterior, há uma cisão que não permite o encaixe, a realocação nos mesmos moldes. A ausência, a saudade, a mão agora inexistente que o pai não segura mais. Documentos, roupas, retratos, objetos, tudo que de certo modo comprova a existência de alguém querido que foi embora. Seres humanos, milhares deles, relegados ao oblívio. Para cada Mesut que prossegue, uma Irmak fica para trás.

A incompletude – que Benedetti descreve tão bem – é avassaladora. Difícil seguir em frente após uma experiência traumática, seja uma tortura ou um tsunami. Algo permanece em forma de ausência, que nem um assombro ou um pesadelo. Daí a perda da lucidez ou da alegria. Daí uma certa incapacidade de lidar com o presente, contaminado de passado. Almas fraturadas pela culpa de terem sobrevivido.