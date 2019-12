Nonato promete ajudar o Vitória da Conquista em busca do título

Vinte anos de carreira, boa parte deles cheirando a gol. Aos 40 anos, Nonato garante que ainda tem lenha para queimar. Nesta sexta-feira (27), o atacante que é o sétimo maior artilheiro da história do Bahia com 125 gols foi apresentado no Vitória da Conquista , clube pelo qual vai disputar o Campeonato Baiano em 2020.

Nonato chega ao Bode com a experiência de quem já faturou cinco títulos estaduais, dois deles pelo Bahia (os outros por Goiás, Atlético-GO e Fortaleza), e foi quatro vezes artilheiro do Campeonato Goiano - a última em 2018, quando marcou nove gols pela Aparecidense.

Agora, o centroavante quer voltar a levantar a taça que não conquista desde 2001, quando foi campeão pelo Bahia. Além disso, quer deixar de presente o primeiro título estadual do time de Vitória da Conquista, fundado em janeiro de 2005.

“Procurar fazer o meu melhor mais uma vez e ajudar o Vitória da Conquista a buscar esse título. O Baiano é especial, já ganhei títulos pelo Bahia”, disse Nonato.

O clube bateu na trave em 2015, quando perdeu do tricolor na final. Naquele ano, o Bode venceu o jogo de ida por 3x0 no Lomanto Júnior e, na volta, sofreu uma goleada por 6x0 na Fonte Nova.

O Vitória da Conquista estreia no estadual no dia 15 de janeiro, contra o Jacuipense. Na rodada seguinte, visita o Bahia na Fonte Nova. Será o reencontro de Nonato com a torcida tricolor.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho