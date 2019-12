Nono filme da franquia, A Ascensão Skywalker encerra a saga familiar de Star Wars

Quando as pessoas falam em Star Wars, elas falam sobre suas infâncias, melhores memórias, relação com a fantasia e valores que norteiam a moral universal. Lembram das pessoas com quem dividiram a tela e os comentários sobre os fatos que seguiram acontecendo numa galáxia muito, muito distante. Hoje, 42 anos depois da estreia do primeiro filme, o encerramento da saga genial criada por George Lucas se dá com A Ascensão Skywalker, uma das estreias mais esperadas da história recente do cinema.

Dirigido por J.J. Abrams (Lost e Star Trek), que vem comandando essa terceira trilogia da Disney, o filme fecha o ciclo não só da família Skywalker (Darth Vader e seus filhos Luke e Leia) mas também da trinca de heróis formada por Rey (Daisy Rydley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac). Deve ficar claro também se Kylo Ren (Adam Driver), filho de Leia e Han Solo, tão dividido emocionalmente, vai pender para o bem ou para o mal.

E a princesa Leia (Carrie Fisher, morta em 2016) volta mais uma vez? “Não havia forma de contar a história sem Leia. Pegamos cenas que não usamos e escrevemos novas que aconteciam ao redor dela. Ficamos trabalhando um ano na edição e ela está tão viva no filme que é triste saber que a perdemos”, diz o cineasta, que também dirigiu O Despertar da Força (2015).

Desde o episódio inicial de 1977, com seus efeitos hoje simplórios, Star Wars redefiniu o gênero sci-fi no cinema. Se agigantou tanto que atingiu status de um dos maiores ícones da cultura pop, invadindo o imaginário coletivo com uma mitologia própria, mercado de produtos licenciados, games, séries para televisão, literatura, estudos acadêmicos... Só em bilheteria, já faturou mais de US$ 8,5 bilhões ao redor do mundo – até agora, com os 10 filmes da franquia, incluindo aí Rogue One: Uma História Star Wars (2016) e Solo: Uma História Star Wars (2018).

O diretor J.J. Abrams, de Lost e Star Trek, foi o responsável pela última trilogia Star Wars, da Disney

(Foto: Divulgação)

A trama segue o que já vinha acontecendo em Os Últimos Jedi (Rian Johnson/ 2017), com Kylo Ren, agora, líder supremo da Primeira Ordem, tentando destruir a Resistência e atrair Rey para o Lado Negro. O que se tem neste finale de amarrar as pontas é o destino dos antagonistas. De quem, afinal, Rey herdou seus poderes de Jedi? Por que Kylo Ren ainda hesita tanto? Vai ter Baby Yoda em cena? E o maligno Palpatine vai voltar do mundo dos mortos neste nono filme?

Pouco se pode adiantar, sem dar spoiler, mas uma coisa pelo menos é certa: a saga Star Wars se encerra nesta trilogia. Pelo menos, a história dos Skywalker – há um filme sobre Obi Wan kenobi sendo produzido, porém. De resto, é a premissa básica, calcada em conflitos familiares e dilemas éticos que entrou para a história.