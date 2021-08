Nora de Gil, Mãeana diz que foi traída e fala em decepção: 'Todos sabiam'

A cantora Mãeana, nora de Gilberto Gil, postou um desabafo nesta segunda-feira (30) sobre o fim do casamento com o músico Bem Gil. Na mensagem, Mãeana fala que foi enganada durante o relacionamento. O texto já foi deletado, como ela avisa na própria mensagem que faria.

A imagem é de Bem com uma caneca de chope na mão. "Essa foto foi em mais uma época em que eu estava sendo enganada e todos sabiam, menos eu", diz a cantora, cujo nome de batismo é Ana Claudia Lomelino.

Ela continua falando sobre a facilidade dos homens em seres cruéis, sem citar nenhum momento específico da vida a dois com Bem. "Fica uma raiva de ver a facilidade que um macho tem para cometer as maiores crueldades, fica a indignação de não ver ninguém se colocando, de ver tanta passada de pano em torno da podridão. A sincerona aqui é louca e deve ser aniquilada".

Ainda no texto, Mãeana conta que também ficou desapontada com o sogro, Gilberto Gil. "Fica também, não posso deixar de dizer, uma grandessíssima decepção com o grande patriarca, poeta tão profundo que parece ceder ao descaso com os sentimentos de quem está perto, ceder à uma paz blindada, ceder por exemplo (!) aos encantos superficiais de uma Roberta saco do canto desalmado que só fica simpática quando toma um vinho caro", escreveu.

Nas redes sociais, esse trecho foi associado como uma referência à cantora Roberta Sá, que lançou um disco de músicas inéditas de Gil em 2019.

Depois de apagar a postagem original, a cantora publicou uma foto dando o dedo e reclamando da repercussão do assunto em sites. "Tomem conta de suas vidas", escreveu. "Eu desabafo aqui no meu insta porque criei uma grande rede de afeto em torno da minha arte. Vocês profissionais da fofoca nunca saberão o que é isso", garantiu.

Mãeana e Bem têm dois filhos juntos, Dom e Sereno. Ele ainda é pai de Bento, filho do relacionamento com Bárbara Ohana.