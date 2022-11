Nordestão: CBF promete aumento de 50% da receita para os clubes

Os 28 clubes que disputarão a Copa do Nordeste 2023 terão um aumento de 50% em suas receitas. A promessa foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em reunião realizada na quinta-feira (10) com os representantes dos times participantes do torneio regional.

No encontro, também foi decidido, por unanimidade, encerrar o contrato com a agência responsável pela representação comercial da competição. A CBF também confirmou a realização do Nordestão em 2023, com os 28 clubes - 16 que estão nas fases preliminares e 12 já garantidos na fase de grupos.

Apesar de garantir o aumento de 50% nas receitas dos clubes participantes, a entidade máxima do futebol brasileiro ainda não divulgou os valores brutos para a próxima edição da Copa do Nordeste.

Formato

As Eliminatórias para a Copa do Nordeste serão disputadas em duas fases e em jogos únicos. Na primeira etapa, 16 clubes farão oito confrontos, e os vencedores avançarão para a segunda eliminatória - que terá quatro duelos e definirá os quatro times que se juntarão aos 12 já garantidos na fase de grupos.

O Vitória é uma das equipes que está no pré-Nordestão. O Leão fará sua estreia contra o Cordino, de Barra do Corda (Maranhão), no dia 5 de janeiro, no Barradão. Quem ganhar avançará para duelar no dia 8 contra o vencedor de Jacuipense x Altos-PI, pela segunda eliminatória.

Além dos quatro times citados, também estão na fase prévia da competição: ASA (AL), Caucaia e Ferroviário (CE), Moto Club (MA), Sousa e Botafogo-PB (PB), Retrô e Santa Cruz (PE), Potiguar de Mossoró e América (RN), Falcon e Confiança (SE).

As equipes que avançarem das Eliminatórias se juntarão aos outros 12 times já classificados: Bahia (BA), ABC (RN), Atlético de Alagoinhas (BA), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fluminense (PI), Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE).

A fase de grupos tem início previsto para o dia 22 de janeiro, com os 16 clubes participantes divididos em dois grupos. As equipes de uma chave enfrentarão as rivais da outra.

Ao fim das oito rodadas, os quatro primeiros colocados de cada grupo garantirão presença nas quartas de final, que acontecerão no dia 26 de março. Quem seguir na disputa vai jogar as semifinais, agendada para 29 de março. Todos os confrontos terão jogo único, com exceção da final, que será disputada nos dias 19 de abril e 3 de maio.