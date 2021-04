Nordestão: Ceará elimina Sampaio e será adversário do Vitória

Apenas dois estados continuam representados na Copa do Nordeste de 2021: Bahia e Ceará. Após as classificações de Bahia, Vitória e Fortaleza, neste domingo (18) foi a vez do Ceará se garantir nas semifinais ao derrotar o Sampaio Corrêa por 3x0 na Arena Castelão.

No próximo sábado (24), em horário a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Vozão, atual campeão, enfrenta o Vitória, dono de quatro títulos, em jogo único por vaga na final. Na edição do ano passado, os clubes duelaram por vaga na semifinal, com o Alvinegro de Porangabussu levando a melhor após duas partidas.

O duelo na Arena Castelão transcorreu sem grandes emoções até a metade do segundo tempo, quando o Ceará decidiu o confronto em três ataques seguidos. Aos 27 minutos, o lateral Bruno Pacheco aproveitou a sobra de um chute rebatido do atacante Felipe Vizeu e finalizou para dentro da área. A bola desviou no zagueiro Allan e foi para as redes.

Aos 29, Saulo Mineiro puxou contra-ataque com enorme liberdade. O goleiro Mota conseguiu travar o atacante, mas a bola rebateu nos pés do meia Vina, que abriu na esquerda para o atacante Stiven Mendoza, que devolveu para Saulo marcar o segundo. Aos 33, após passe de Bruno Pacheco na área, Vizeu girou e bateu no canto esquerdo de Mota. O quarto gol só não saiu nos acréscimos porque Vina cobrou um pênalti no travessão.

É a primeira vez, desde 2017, que os semifinalistas da Copa do Nordeste pertencem a somente dois estados. Na ocasião, além da Bahia (Vitória e Bahia), Pernambuco marcou presença com Sport e Santa Cruz. De 2018 a 2020, os quatro melhores do torneio representaram, pelo menos, três estados. No ano passado, foram Ceará (Fortaleza e Ceará), Bahia (Bahia) e Sergipe (Confiança).