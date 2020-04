Nordestão faz campanha para arrecadar cestas básicas na região

Copa do Nordeste faz campanha para arrecador 1 milhão de pratos de comida

O Futebol do Nordeste se uniu para uma ação que vai ajudar as pessoas que são vítimas da fome causada pelos impactos do novo coronavírus na Região. Em parceria com a Ação da Cidadania a Liga do Nordeste criou uma página no com o objetivo de arrecadar R$ 1 milhão, que equivale a 1 milhão de pratos de comida.

Em nota, a Copa do Nordeste divulgou que primeira meta da campanha é arrecadar R$ 75 mil reais. Todos os recursos serão utilizados imediatamente para suprir as necessidades dos moradores nordestinos.

A ideia foi juntar o grande engajamento da Copa do Nordeste e dos clubes com o trabalho que a Ação da Cidadania tem feito contra a fome no Brasil. Juntas, as partes pretendem arrecadar cestas básicas para a população que, para preservar suas vidas, têm os rendimentos prejudicados durante o surto de Coronavírus no Brasil e no mundo.

Campanha foi batizada como 'Futebol do Nordeste contra a Fome' (Foto: Divulgação)

A Liga do Nordeste ainda afirmou que as emissoras detentoras de direitos, patrocinadores, parceiros, jogadores e torcedores também se juntam a esse grupo.

“Temos certeza de que a união do Futebol do Nordeste – que sempre fez a diferença inclusive na criação e realização de um campeonato único no Brasil – vai ser fundamental também nesse momento delicado que o mundo todo está vivendo”, acredita Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste.

A campanha para doações estará nas redes sociais da Copa do Nordeste, dos Clubes e de todos os parceiros que quiserem contribuir com divulgação e doações.

Para doar, basta clicar neste link ou acessar o site www.benfeitoria.com/nordestecontrafome, escolher o valor e a forma de pagamento e ajudar milhares de pessoas nesse momento conturbado da sociedade.

Principal competição de clubes no primeiro semestre do calendário brasileiro, a Copa do Nordeste está paralisada desde a 7ª rodada da primeira, disputada entre os dias 12 e 15 de março.

A goleada do Vitória, no Barradão, sobre o River-PI por 4x1 no dia 15 de março foi um dos últimos jogos de futebol profissional a serem disputados no país antes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitir um comunicado suspendendo todas as organizações sob sua tutela.

Carleto comemora gol de falta contra o River-PI junto aos colegas do banco de reservas (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Autor do último gol do Bahia no ano, Juninho Capixaba também foi protagonista na 'despedida' do tricolor da Fonte Nova, contra o Confiança (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Por sua vez, o Bahia entrou em campo um dia antes contra o América-RN, na Arena das Dunas e venceu por 2x0 com gols de Élber e Juninho Capixaba.

A dupla Ba-Vi iniciou a paralisação decorrente da pandemia ocupando a vice-liderança de seus respectivos grupos. Na Chave A, o tricolor tem os mesmos 14 pontos do Fortaleza. Já no Grupo B, o Leão divide a liderança com o Confiança - ambos com 13 pontos.